Foto de familia de todos los jugadores del Tabirako Baqué, entre escolares y federados, en la Plaza del Mercado. LUIS ITURRIOZ

El Tabirako Baqué fortalece la cantera con más de 700 jugadores

El club de Durango contará esta temporada con 55 equipos en categorías escolares y federadas

Javier García Legorburu

Javier García Legorburu

DURANGO

Lunes, 22 de septiembre 2025, 20:19

Ser un referente para los niños y niñas de Durango y resto de la comarca. El Tabirako Baqué, club con 65 años de trayectoria a sus espaldas, contará este año con más de 700 jugadores, entre los 55 equipos escolares y federados, tras la presentación que realizó el pasado viernes en la Plaza del Mercado de la localidad. La entidad de la villa, que recibió el premio José Manuel Cortizas de EL CORREO este año por su medio siglo de trayectoria en el fomento del baloncesto femenino en Bizkaia, quiere seguir formando los valores de las personas a través del deporte, siempre dando una oportunidad a todos aquellos que quieren practicar el baloncesto. Este jueves, viernes y domingo, albergará también como club anfitrión la Euskal Kopa con el mejor baloncesto femenino en el polideportivo Landako.

«Considero que es muy importante el respeto y el trabajo en equipo. Estamos formando a personas y la base de nuestro club son los niños y niñas de los centros escolares la localidad. Y siempre desde el voluntariado, siendo la generosidad un factor clave, aportando cada un o aquello que humildemente puede ofrecer. Además, este año tendremos la suerte de acoger esta competición por sexta vez, que enfrentará al Lointek Gernika, IDK Euskotren y Araski. Toda la afición duranguesa podrá disfrutar de ver de cerca a jugadoras de primer nivel», subrayó la presidenta, Alicia Gómez.

Durante esta temporada, desde cadetes a seniors contará con 18 equipos, una cifra importante teniendo en cuenta el auge de la afición al basket en esta localidad. Precisamente, el vecino de la villa y entrenador Fernan Azkune. dirige a un conjunto femenino «Estamos orgullosos de jugar con gente de la casa, hay un porcentaje muy alto que viven en la localidad o de los alrededores y nuestro objetivo no es ganar, sino enseñar los valores que da el deporte a través del baloncesto, luchando y peleando por el escudo», subraya este vecino de la villa. «Es una temporada ilusionante y en nuestro caso, hay que seguir trabajando para que sigan creciendo y evolucionando los deportistas», manifestó. Mientras, el primer equipo masculino, tras descender la temporada pasada de Tercera FEB, buscará rayar a gran nivel en Primera Nacional, que estará dirigido por quinta temporada consecutiva por el técnico de Urretxu, Xabi Chico. «Lo que más me gusta es la cercanía del grupo de entrenadores, jugadores y directiva. Lo fácil que es encajar en un club como el Tabi, se puede trabajar tranquilamente y siempre potenciando la cantera. Cada vez que voy fuera, me preguntan lo siguiente:'¿en el Tabi bien, no? Es muy fácil trabajar aquí», manifestó.

Igualdad de oportunidades

Además, el club volverá a contar esta temporada con el equipo de Tabirako Alai, formado por personas con discapacidad intelectual. «Es la canasta más integradora del club. Es una andadura emocionante ligada al deporte y al ámbito social, centrada en la integración y la igualdad de oportunidades», confiesa el expresidente Hila Pérez.

