El Tabirako Baqué Alai jugará el 'opening game' este domingo El club de baloncesto de Durango, formado por 15 jóvenes con discapacidad intelectual, recibirá al Basauri en la Plaza del Mercado, dentro de la programación de las fiestas de San Fausto

Una canasta por la inclusión. El Tabirako Baqué Alai formado por 15 chicos y chicas jóvenes que forman el equipo de baloncesto jugará este domingo, 5 de octubre, un partido amistoso contra el Basauri a las 12.30 horas en la Merkatu Plaza.

Siempre con una sonrisa, estaban expectantes y nerviosos por arrancar su temporada esta tarde en el salón de plenos del Ayuntamiento. Además, cuentan en cada partido con la inestimable ayuda de jugadoras de equipos escolares que les hacen de guías en el campo. Las entrenadoras Harbil y Mare-Labrit Bediaga son una parte muy importante de este proyecto y todo el equipo lleva entrenando y preparándose de cara a esta temporada.

Ya son 9 los equipos que forman parte de la liga de Discapacidad IntelectuaI organizado por la Federación Vizcaína de baloncesto y la de deporte adaptado y cada año se suman más conjuntos. En el caso del Tabi, será la segunda temporada consecutiva que disputarán esta competición.

Siempre con el propósito de visibilizar de una forma real la normalización y la igualdad de oportunidades en el acceso al deporte de las personas con discapacidad. «Para el Tabirako es la canasta más bonita que hemos anotado, centrada en la integración y la igualdad de oportunidades para las personas», subrayan desde el club.

La alcaldesa, Mireia Elkoroiribe (PNV), subrayó los valores de inclusión, esfuerzo compartido, igualdad de oportunidades y alegría de vivir el deporte. «Estáis llenos de ilusión y energía con unas ganas enormes de disfrutar del baloncesto y es otra oportunidad más para seguir creciendo como equipo y proyecto y como club», subrayó.

«Se trata de un paso más adelante hacia la normalización y visibilización real de las personas con discapacidad en el deporte, representa un compromiso firme por la igualdad de oportunidades», confesó.

Mientras, la presidenta del Tabirako, Alicia Gómez, destacó el valor de este equipo. «Sois unos campeones y quiero dar las gracias a todos los jugadores y a aquellos que dieron un paso al frente como Hila Pérez o Sebas Pérez. También hay que destacar a las entrenadoras, los aitas y amas, responsables del proyecto, gente voluntaria y del resto de la sociedad, gracias a todos ellos hoy esto es una realidad», confirmó.

La responsable del equipo, Amaia Frontaura, muy emocionada, también agradeció a todos los jugadores, familias y las profesoras del instituto por su involucración con este proyecto, además del propio 'Hila' y Sebas Pérez.

Llegó el turno de las entrenadoras Harbil y Mare-Labrit Bediaga , que agradecieron al club por confiar en ellas e indicaron que habrá una «sorpresa especial» este domingo. Por último, el jugador Jokin Azkolain animó a todo el mundo a acudir a este evento.

