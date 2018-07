Solicitan rebajar los más de 300 pasos de cebra elevados en Durango Los bajos de los coches rozan en el paso ubicado junto al ambulatorio. / E. C. Herriaren Eskubidea reclamará en el pleno de mañana que se cumpla la normativa foral MANUELA DÍAZ DURANGO. Miércoles, 18 julio 2018, 02:00

Herriaren Eskubidea se ha propuesto rebajar los más de 300 pasos de cebra elevados colcoados en Durango para obligar a los conductores a reducir la velocida. La plataforma avalada por Podemos advierte que se convierten en una tortura para personas enfermas o quienes trabajan en su vehículo como taxistas o repartidores. Muchos de ellos, según el concejal Jorge Varela, superan el 10% de pendiente.

«El problema no es el número de resaltos, sino que no cumplen con la normativa. O bien no se quedan a cota cero y dejan un escalón o superan los 11 centímetros que recomienda la norma foral», explica Varela. Es por ello que solicitarán en el pleno de mañana que se cumpla la normativa foral de los pasos de peatones elevados, a sabiendas de que en los tramos urbanos no es de obligado cumplimiento.

Herriaren Eskubidea sigue así la senda marcada por el vizcaíno Mateo Lafragua, premio Ciudadano Ponle Freno 2018, y que ha logrado eliminar y sustituir los pasos elevados de Gordexola. Lafragua analizó estos dispositivos de seguridad y documentó que cada ambulancia pierde diez segundos al atravesar un resalto, vital en caso de infartos, y ocasiona múltiples molestias a quienes son trasladados por politrasumatismos.

Es más, en caso de atropello, el peatón puede acabar debajo del coche. La lucha de Lafragua llegó a la Unión Europea, que acaba de reconocer que pueden ser perjudiciales si no están bien diseñados, en especial para el transporte sanitario, e insta a las autoridades a regular su instalación.

Varela sostiene que en Durango la ciudadanía ha mostrado su malestar por todo ello, pero en especial por el ubicado en las inmediaciones del ambulatorio de especialidades. «Los pacientes de las residencias del Duranguesado suelen ser trasladados con frecuencia a este centro y son unos de los más perjudicados por sus dimensiones», apuntó.