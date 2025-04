'Sol', el tema con el que el grupo musical Momak rinde homenaje a Felix Moreno, figura clave en el santuario de Urkiola

Leire Merino Abadiño Miércoles, 23 de abril 2025, 12:21 Comenta Compartir

Urkiola no es solo un enclave natural y espiritual en el corazón de Euskadi; para Jon Andoni Moreno, cantante del grupo Momak, es más que eso. «Es casa, es refugio, es memoria», reconoce. De esa conexión nace 'Sol', el segundo tema del proyecto musical que él mismo lidera, y que se presenta como una carta íntima dirigida a su padre, Félix, que es el encargado del mantenimiento del santuario desde hace ocho años.

«Queríamos que se entendiera que es una canción dedicada a la figura paterna, pero sin que se malinterpretara por quien no le conozca a él o no haya estado nunca en la zona», explica el artista. Además de ser un homenaje personal, han intentado reflejar el valor sentimental por el entorno. «Es un sitio al que no he dejado de venir desde que era pequeño, aunque estuviese viviendo lejos. Un punto de referencia. Un rincón propio», recuerda Moreno.

El título nació de un verso que apareció espontáneamente durante el proceso creativo. «Lo primero que surgió fue el estribillo. Y a partir de ahí construimos el resto», afirma Moreno. Para el intérprete, el sol no es únicamente una imagen poética, sino una representación profunda de lo que su progenitor ha significado en su vida. «Representa luz en la oscuridad, y también simboliza lo masculino en muchas culturas», agrega.

Felix Moreno, encargado del mantenimiento del santuario desde hace ocho años.

El tema va acompañado de un videoclip que, como no podía ser de otro modo, fue grabado en el templo. El rodaje fue un reto emocional y narrativo. «Yo buscaba que saliera la iglesia; no obstante, era complicado mostrarlo sin que se interpretara todo de manera religiosa», confiesa. «No quería que se le asociara a mi padre solamente con lo eclesiástico, porque su papel allí es más importante», añade. Con planos donde la luz entra por las vidrieras o una esfera solar que aparece en manos del intérprete, el video busca transmitir la esencia del protagonista sin mostrarlo directamente.

Varias escenas del videoclip`de 'Sol Mendi Productions

Esta banda de Ermua dio sus primeros pasos en noviembre de 2024 con 'Itzuliko naiz', una canción que invitaba a abrazar nuestras sombras y marcaba el tono íntimo y reflexivo del trabajo. Posteriormente, ha seguido creciendo, y prevé lanzar un álbum completo a finales de diciembre.