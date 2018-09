PROGRAMA DE ACTIVIDADES Los 'Sanmigueles' estallan en Iurreta El Montón reunió ayer a una multitud para disfrutar del txupinazo. / NAHIKARI CAYADO El dantzari Joseba Agirre prendió ayer la explosiva mecha de las fiestas de Iurreta con gran expectación en el puente del Montón NAHIKARI CAYADO DURANGO. Sábado, 29 septiembre 2018, 02:00

El fuerte estruendo de los cohetes lanzados al mediodía de ayer desde el Montón dieron el pistoletazo de salida a los 'Sanmigueles' de Iurreta, que este año se presentan más dispares que nunca. Decenas de personas no quisieron perderse la cita en el puente que separa la anteiglesia de Durango para dar la bienvenida a siete intensos días, en los que se podrán encontrar actividades para todos los gustos y edades.

Iurreta respiraba diversión y alegría, pero también emoción para aquellos que sienten la tradición año tras año. «Para un iurretarra y dantzari como yo el lanzar el txupinazo es, además de una bonita tradición, algo que se lleva en el corazón», apuntaba Joseba Agirre, encargado de prender la primera llama festiva..

Por la mañana concurso de tortilla y comida de cuadrillas A continuación, deportes rurales participativos. Cada grupo llevará llevar una indumentaria característica. Inscripción de antemano. Hoy 10.00-18.00 horas: Fiesta futbolera en Askondo (Gertasport eta IKT). 10.30 horas: Pasacalle de Dantzaris y autoridades del Montón a la plaza. 11.00 horas: Misa mayor. 11.450 horas: Dantzaris. 12.30 horas: Campeonato de rana. 17.00 horas: Deportes rurales. 18.00 horas: Final de campeonato de Tute en Askondo. (Bares de Iurreta. 19.00 horas: Dantzari Dantza y Soka dantza a cargo de las chicas. A continuación, el coro Betibizi. 20.30 horas: Tributo a Abba con el grupo Abba Revival en Askondo (Udala). 21.00 horas: Conciertos: Azalera, The Vartools, Oxabi, Dj. Por la mañana concurso Gastronómico de tortilla y comida A continuación, deportes rurales participativos. Participación por grupos. Cada grupo llevará llevar una indumentaria característica por grupo. Inscripción de antemano. Mañana 10.00-14.00: Parque infantil, hinchables en la plaza. (En caso de lluvia en el frontón de la escuela de Maiztegi). 12.30 horas: Concurso gastronómico de Pollo. (Cada participante deberá traer los ingredientes y utensilios necesarios). 16.00-19.00 horas: Parque infantil, hinchables en la plaza. (En caso de lluvia en el frontón de la escuela de Maiztegi)

Pero las viejas tradiciones también dejan hueco a las nuevas generaciones, y así lo demostraron Maitane Totorika y Amaia Elizaran, dos jóvenes de 18 y 19 años que han sido las encargadas de coger el relevo en la comisión de fiestas. Alejadas del jolgorio, se afanaban en la venta de pañuelos y camisetas de fiestas. «Nos hemos animado a formar parte porque nos dimos cuenta de que no había muchos actos para nuestra generación. De esta manera, optamos a poder introducir lo que nos gustase en el programa», deslizaron. Sus aportaciones se han dejado ver con el concurso de playback o la segunda edición del Gazte Eguna.

«Lo que más nos gusta de las fiestas son las barracas y los payasos», comentaban varios estudiantes del colegio Maiztegi, que como es habitual este día dejan las aulas para poder ser testigos de uno de los actos «más representativo de las fiestas». A su lado, una pareja que resode en la anteiglesia desde hace algo más de veinte años reconocía que «el día de hoy tiene algo especial. Los últimos años no hemos podido venir y la verdad es que hoy estamos ilusionados, y viéndoles a los niños más aún».

«Riquísimo»

Los más mayores de la anteiglesia tampoco quisieron perderse la explosión festiva, que trasciende a la localidad vecina de Durango y que precede a la comida que les obsequia el Ayuntamiento. «Ya no me acuerdo de cuantos años llevo viniendo a esta comida. Cuando era joven solía participar en otras actividades, pero ahora es lo que toca, y me lo paso genial», apuntaba Asun mientras disfrutaba de la compañía de sus amigas y esperaba le sirvieran el menú. «Estará riquísimo, como siempre», vaticinaba.

El calor bajo la cubierta del bulevar de Askondo se hizo notar y los abanicos y sombreros también tuvieron su protagonismo. «La verdad es que hace muchísimo calor, pero la carpa viene muy bien por si acaso llueve, así que no nos vamos a quejar, será el veranillo de San Miguel», comentaban entre risas y buen humor.

La jornada vivía su momento álgido a media tarde con la colocación del Doniel Atxa en la plaza, labor a la que se unen personas de todas las edades para dar la bienvenida a los 'Sanmigueles'. A continuación, tuvo lugar el karaoke para niños de la mano de Go!azen.

La romería del grupo Laiotz puso el broche final al primer día de unas fiestas que se prolongarán hasta el próximo día 7 de octubre en la anteiglesia de Iurreta.