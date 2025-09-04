Los San Faustos ya tienen sus carteles favoritos

Javier García Legorburu DURANGO Jueves, 4 de septiembre 2025, 16:43 Comenta Compartir

La plaza del Ayuntamiento de Durango se verá abarrotada en poco más de un mes con el txupinazo que marcará el inicio de las fiestas de la localidad el próximo 10 de octubre. Mientras tanto, los ilustradores se afanan en pulir con todo detalle el cartel anunciador de los San Faustos. No faltan los elementos centrales como Patxikotxu y Pantxike, símbolos de las fiestas. La historia, para muchos desconocida, remonta al siglo XIX con la visita de Felipe VII y su tercera esposa, María Josefa Amalia de Sajonia a Durango. Según recogen documentos de la época, era un vecino de la localidad de baja estatura, «que se desgració en la guerra dinástica de los seis años», y que durante el acto de recibimiento a los reyes bailó para ellos encima de una mesa. Tampoco faltan las tradicionales vaquillas de 'Zezenak dira', el arco de Santa Ana, el característico pañuelo azul o la música en los diseños de los carteles finalistas.

Hasta el próximo 11 de septiembre, todas las personas mayores de 16 años empadronadas en la villa podrán votar por su cartel favorito entre los siete trabajos finalistas seleccionados previamente por la comisión de Fiestas. «La iniciativa busca impulsar la creatividad local y dar visibilidad a quienes quieran aportar su obra a la imagen de la villa», subrayan las fuentes municipales. En total, se han presentado 41 trabajos al certamen y los diseños finalistas tienen nombres tan originales como 'Kolore', 'San Fausto 2025. El salto de la tradición', 'Festarik onenak', 'Patxikotxu eta Pantxike goitik begira', 'Juntos celebrando', 'Uranga eztanda' o 'Pozaren Koloreak'.

Ganador el 17 de septiembre

Cada persona podrá elegir un solo cartel entre los siete preseleccionados y se podrá realizar tanto presencialmente en el punto habilitado en Intxaurrondo Gazte eta Kultur Gunea como de forma online a través del portal municipal de participación ciudadana, utilizando el DNI como sistema de identificación. El que obtenga mayor número de votos populares será proclamado ganador el 17 de septiembre y su autor o autora recibirá un premio de 900 euros. Se utilizará como imagen oficial de las fiestas, tanto en carteles como en otros materiales promocionales y pasará a ser propiedad del Consistorio.

«Tanto el año pasado como éste, la participación está siendo muy alta, con obras realizadas de vecinos del municipio, pero también de alrededores y otras zonas de España. Ha sido muy complicado realizar la selección por la cantidad y calidad de las obras. Pero todas ellas tienen muy clara la identificación con la localidad con símbolos como las vaquillas, el cerdo de Mikeldi o los famosos dulces artopiles que congrega a muchas personas en el Ayuntamiento. Están muy bien caracterizados los elementos que reflejan las fiestas de la villa», subrayó a este periódico la concejala de Fiestas, Jesica Ruiz (PSE). Además, recalca que han realizado una programación muy completa -todavía sin salir a la luz-, con multitud de actos para todas las edades y una apuesta fuerte en el ámbito musical.

