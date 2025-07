La sala fitness de Landako II en Durango cerrará la primera quincena de agosto

Javier García Legorburu DURANGO Viernes, 25 de julio 2025, 12:54 Comenta Compartir

Con el objetivo de modernizar las instalaciones deportivas y ofrecer un servicio más accesible, funcional y de calidad, la sala fitness de Landako II en Durango permanecerá cerrada durante la primera quincena de agosto. En ese periodo, comenzarán los trabajos necesarios para adaptar el espacio a las nuevas necesidades técnicas en el que se renovarán 105 máquinas, entre ellas equipos de cardio (cintas, bicicletas, elípticas, remos, escaleras) y de fuerza, incluyendo una multi jaula de 14 puestos. Además, se incorporarán más de 300 elementos de entrenamiento complementario, como mancuernas, discos, barras, 'kettlebells', colchonetas y otros accesorios funcionales.

Debido al cierre temporal y de forma excepcional este año, se han establecido condiciones específicas para la inscripción al servicio de fitness en agosto. Para las personas con pago domiciliado, si se desea utilizar la sala fitness a partir del 18 de agosto (cuando reabra tras las obras), será necesario inscribirse en una cuota especial creada solo para este periodo.

En este sentido, si se estuvo inscrito en julio y no se desea acudir en agosto, no se aplicará el cobro del mes. La inscripción se renovará automáticamente en septiembre, salvo que se comunique la baja antes del 25 de agosto. En cuanto a las personas sin domiciliación del pago, no se realizará renovación automática. Quien desee utilizar el servicio desde el 18 de agosto, deberá realizar una inscripción puntual específica.

También se renovará el suelo, con la instalación de goma técnica y césped artificial, mejorando la seguridad y versatilidad del espacio. La instalación completa del nuevo equipamiento está prevista para principios del próximo año según el Consistorio, y estas obras marcarán el inicio de esta transformación. En este sentido, se ha habilitado una tarifa única para las dos últimas semanas de agosto y una tarifa multiactividad, que incluye el acceso a las piscinas del polideportivo de Tabira y el uso de la sala fitness durante ese periodo.

