LA CLAVE Lo rural gana fuerza como diversión La plaza de Iurreta acogerá una exhibición de diferentes centros educativos el 7 de octubre. / HEZI HEKI trata de recuperar en las fiestas de Iurreta el peso que las actividades deportivas tradicionales tenían hace veinte años NAHIKARI CAYADO IURRETA. Viernes, 21 septiembre 2018, 02:00

«Intento que los Herri Kirolak no queden en el olvido y que la gente vea lo bonito que es el deporte rural euskaldun». Con este objetivo formó Jon Iñaki Etxano HEKI Herri Kirol Kluba, donde enseña y entretiene a jóvenes iurretarras a través de la práctica de los deportes más tradicionales de la cultura vasca. Este vecino de Iurreta se presenta como un puro aficionado que aprovecha sus horas libres para dedicárselas a la enseñanza de esta práctica. «Cuando vine a Iurreta, hace más de veinte años, me percaté de que los Herri Kirolak tenían un gran peso en la localidad. Ahora en cambio, me apena que pasen desapercibidos entre los demás deportes», apunta Etxano.

Para darle un giro a esta situación, HEKI ha elaborado, en colaboración con la comisión de fiestas, una amplia oferta de actividades relacionadas con el deporte rural para los próximos 'Sanmigueles'». El primer acto será este domingo, como aperitivo para los aficionados a esta práctica. Tras la carrera familiar solidaria, los más pequeños de la casa podrán aproximarse a la plaza de Askondo donde a partir de la una se llevarán a cabo diversas actividades. «Es una actividad que el año pasado tuvo muchísimo exito, por lo que espero que en esta ocasión también se anime mucha gente».

Mañana 8:00. IX. Mendi Martxa. 12:00. Concurso de Marmitako en el casco urbano. 17:00. Pirritx, Porrotx eta Marimotots en la plaza. (En caso de lluvia en el frontón de Maiztegi). 19:00. Asto probak. Domingo 9:00. Marcha cicloturista. 11:00. Punto de información Beldur Barik en Askondo. ¡¡No a las agresiones sexistas!! (Ayuntamiento) 12:00. IV Carrera familiar de Iurreta en Askondo. (Ayuntamiento). Sorteo rifa solidaria La Otra Mirada. 13:00. Deporte rural infantil (Askondo) 13:00. Asto probak. Jueves, 27 9:00. Circuito femenino de Paleta de goma premio MPB. Viernes, 28 12:00. Cohetes desde el Montón. 12.00. Pasacalles amenizada por los dultzaineros, gigantes y cabezudos. 14:00. Comida de personas mayores (Ayuntamiento) 14.30. Gazte bazkaria en la plaza. 18:00. Levantamiento del tradicional Doniel-Hatxa tras el ultimo ensayo de los dantzaris. 20:30. Go!azen karaokea en Askondo. 22:00. Romería con el grupo LAIOTZ. En el intermedio Play back. Sábado, 29 10:00-18.00. Fiesta futbolera en Askondo. 10.30. Pasacalle de dantzaris y autoridades del Montón a la plaza. 11.00. Misa Mayor. 11:45. Dantzaris. 17:00. Deportes rurales. 19:00. Dantzari Dantza y Soka dantza a cargo de las chicas. A continuación actuación del coro Betibizi. 20.30. Tributo a Abba con el grupo Abba Revival en Askondo. 21:00. Conciertos a cargo de los grupos Azalerea, The Vartools, Osxabi y Dj. Domingo, 30 12:00-14.00. Parque infantil, hinchables en la plaza.

La guinda del pastel será el 7 de octubre, último día de fiestas, pero que no por eso el menos importante. «Estoy organizando una exhibición con varias ikastolas, va a ser muy bonito y un gran escaparate para que todo el mundo pueda ver lo que es el deporte tradicional vasco y de cómo lo practican los más pequeños de la casa».

De momento, cuenta con la confirmación de las ikastolas de Bakio, de Zeberio y de Barrutia, Gernika. Lamenta que el día de la exhibición coincidirá con la fiesta de las ikastolas de Gipuzkoa, por lo que «hay muchos que no van a poder venir, pero sigo trabajando para conseguir la mayoría de grupos posibles».

El impulsor de HEKI apuesta ciegamente por los Herri Kirolak y así lo ha demostrado en los cinco años de trayectoria que tiene la asociación. Fue el 13 de abril de 2013, cuando, «tras un año de papeleos en los que conseguí por fin oficializar mi proyecto, empecé a recorrer diversas localidades de Euskadi para acudir a eventos que me notifica tanto la Diputación como los ayuntamientos o colegios. Solemos ir a todo lo que podemos», explica Etxano.

Etxano forma a niñas y niños en edad escolar, ya que «hay que enseñarles desde pequeños». Cuenta que es él mismo quien se pone en contacto con los colegios con el fin de captar más adeptos, pero que no le resulta especialmente fácil. «Agradezco de corazón a todos los centros, pueblos y barrios que confían en mí y en HEKI, pero todavía no hemos conseguido el reconocimiento que el deporte rural se merece». Levantamiento de fardos, de yunque, carrera con sacos, transporte de txingas, recogida de mazorcas, sokatira... son algunas de las modalidades con las que trabaja Jon Iñaki.

Como novedad, Jon Iñaki Etxano colaborará el día de San Miguel junto Jai Batzordea, en la jornada de deporte rural participativo en el que las cuadrillas competirán entre sí. «Yo simplemente les coordinaré, son ellos los que se han encargado de organizar todo», aclara. Se celebrará tras la comida popular qu forma parte del Gazte Eguna