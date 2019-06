Roban en Durango varios premios de un sorteo benéfico para varios colectivos N. CAYADO DURANGO. Viernes, 21 junio 2019, 22:48

La Cultural mostraba ayer su enfado y malestar tras constatar el robo de varios premios del sorteo que no fueron recogidos el pasado sábado durante la celebración del triangular solidario de fútbol en el campo de Tabira. Se trata de la camiseta del centenario de la Cultural, así como de otra firmada por toda la primera plantilla del Real Madrid.

Un torneo que se celebró el pasado día 15 y en el que veteranos del Real Madrid, del Extremeño y de la Cultural se calzaron las botas para ayudar a varias agrupaciones, entre las que se encontraban Geu Be, asociación de familias con necesidades especiales del Duranguesado, así como a la del síndrome de Angelman y de sensibilización central SFC-SQM Euskadi AESE y a la fundación Juanito Maravilla, que trabaja por la integración de jóvenes con distintos tipos de discapacidades a través del deporte y la cultura.

«Tu acto no empaña la labor desarrollada, sólo perjudica la imagen de los organizadores y lo único que podrías conseguir, que no lo conseguirás, es que actos como el del sábado no vuelvan a celebrarse», recuerda el club a los malhechores.