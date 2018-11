El ritmo del pedaleo de Barrutia y Lejarreta vuelve a sonar Juan Carlos Irizar, al piano, junto algunos de los ciclistas agasajados en su nuevo disco 'Pedaleando'. / E. C. En el concierto solidario que acogerá Jesuitak mañana con las piezas que el compositor Juan Carlos Irizar ha dedicado a sus ídolos en el ciclismo MANUELA DÍAZ DURANGO. Viernes, 23 noviembre 2018, 01:00

Plasmar el ritmo de sus ídolos a bordo de una bicicleta en una partitura. Una tarea ardua y apasionada que el compositor y pianista Juan Carlos Irizar ha logrado modelar en su nuevo disco 'Pedaleando'. Un cedé compuesto por 25 temas instrumentales dedicados a otras tantos ciclistas de renombre, que mañana presenta en Jesuitak tras su estreno hace poco más de un mes en San Sebastián. Y el que lo haga en Durango, obedece al arraigo de este deporte en la comarca, cuna de ciclistas insignes como Antón Barrutia y su hermano Cosme, Marino Lejarreta, los Gorospe o Mikel Zarrabeitia, entre otros.

Precisamente a Barrutia y Lejarreta, Irizar dedica dos de las piezas de su disco. En el también figuran Federico Martín Bahamontes, Abraham Olano, Jesús Aranzabal, Haimar Zubeldia, Perico Delgado y Miguel Mari Lasa. «Aunque para otros sus ídolos serán distintos, estos son los míos y quería darles las gracias por todo lo que me han aportado en mi vida y todo lo feliz que me han hecho sentir», afirma.

«Conozco a Anton Barrutia y, aunque no le he llegado a ver competir, sé todas sus historias por mi padre, un gran enamorado del ciclismo que me contagió su pasión». El exciclista iurretarra de 85 años fue uno de los invitados a la presentación del disco en el Aquarium donostiarra, y según Irizar repetirá experiencia mañana en Durango en un concierto que a la postre es benéfico, ya que el dinero recaudado en los 5 euros que cuesta la entrada del recital de piano se destinará al proyecto 'Jesuitak Etxea' de acogida e inclusión de inmigrantes sin recursos.

Cálida balada para Antón

Pese a ser un corredor «muy duro y de gran deportividad» a Barrutia le dedica una cálida balada por la pasión romántica que levanta en el compositor. «Soy un aficionado del ciclismo desde niño, mi padre me llevaba a ver todas las carreras que podía. Yo sólo veía pasar el pelotón, pero era impresionante ver cómo pedaleaban. Claro que entonces el fútbol no era tan importante como ahora...», admitía.

«Cada ciclista tiene un carácter y personalidad diferente en la bicicleta y eso es lo que he querido plasmar en cada tema», señaló Irizar. Por ello, en el caso de Marino Lejarreta, el músico de Oñati ha puesto en valor el carácter explosivo que desprendía cuando el berriztarra se escapaba en los ascensos. El tema número tres del disco dedicado al berriztarra goza de potencia y fuerza. Explosiva es también la pieza dedicada a 'Purito', más intimista es la de Loroño, mientras que al águila de Toledo, Bahamontes, homenajea con un marcado acento castellano de la época.

Tras dos años de trabajo en la composición del disco, para Irizar «ha llegado el tiempo de disfrutarlo». Le espera un año de conciertos que arrancó a principios del mes pasado en San Sebastián y que le ha llevado por Beasain, Oñate y mañana, a partir de las 19.00 horas, en el Arrupe Aretoa de Jesuitas.