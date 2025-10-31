El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Los enseres se depositarán el lunes a partir de las 19.00 horas y se recogerán los martes. L.M

Retirada de voluminosos en Amorebieta

El Ayuntamiento implanta un sistema de aviso previo para mejorar la gestión de residuos y garantizar un entorno más limpio

Leire Merino

Leire Merino

Amorebieta

Viernes, 31 de octubre 2025, 18:27

Comenta

El Consistorio de Amorebieta ha puesto en marcha un nuevo sistema con el objetivo de retirar objetos voluminosos como muebles, colchones o electrodomésticos. A fin de optar a esta prestación, los vecinos deberán avisar previamente al Servicio de Atención Ciudadana (SAC) antes del viernes a las 14.00 horas. Los enseres se depositarán el lunes a partir de las 19.00 horas y se recogerán los martes. La medida busca mejorar la gestión de residuos y evitar que estos se acumulen en las calles. El Garbigune seguirá siendo la opción prioritaria para estos materiales, fomentando así la conciencia medioambiental y la sostenibilidad.

Publicidad

Top 50
  1. 1

    «Me puse muy nerviosa al ver a un desconocido abrazar y coger a mi hija de dos años»
  2. 2 El bulo de Vito Quiles para cancelar su acto en Pamplona: «La Policía ha interceptado 16 cuchillos en dos autobuses de Bilbao»
  3. 3

    Muere a los 77 años Luis Zubero, ciclista del mítico equipo KAS que tanto asustaba a Eddy Merckx
  4. 4

    El Ayuntamiento de Bilbao cierra las terrazas de Marzana tras meses de protestas vecinales
  5. 5

    La directiva da el pistoletazo de salida a la ampliación del aforo de San Mamés
  6. 6

    Desalojan tres portales de Santurtzi tras derribar un muro de carga en una obra «sin licencia»
  7. 7

    Los responsables del camping Arenas de Ajo se enfrentan a cuatro años de prisión
  8. 8

    Bizkaia ajustará las tablas del IRPF un 2% para compensar la subida de la inflación
  9. 9 ¿Por qué se ha teñido el cielo de fucsia en Bizkaia?
  10. 10 El dueño de una cafetería de Granada que cobró hasta 450 euros por un desayuno a un anciano

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo Retirada de voluminosos en Amorebieta

Retirada de voluminosos en Amorebieta