Retirada de voluminosos en Amorebieta

El Consistorio de Amorebieta ha puesto en marcha un nuevo sistema con el objetivo de retirar objetos voluminosos como muebles, colchones o electrodomésticos. A fin de optar a esta prestación, los vecinos deberán avisar previamente al Servicio de Atención Ciudadana (SAC) antes del viernes a las 14.00 horas. Los enseres se depositarán el lunes a partir de las 19.00 horas y se recogerán los martes. La medida busca mejorar la gestión de residuos y evitar que estos se acumulen en las calles. El Garbigune seguirá siendo la opción prioritaria para estos materiales, fomentando así la conciencia medioambiental y la sostenibilidad.