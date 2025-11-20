El renovado mercado municipal de Durango estrena nuevo mobiliario El espacio cuenta con nuevas mesas y bancos para disfrute de la ciudadanía y venta de los baserritarras

Una vez reabierto el renovado mercado municipal de Durango y tras el primer fin de semana de funcionamiento, se han colocado nuevas mesas y bancos para disfrute de la ciudadanía. Estas mesas han sido diseñadas además para ser utilizadas por los y las baserritarras en su feria semanal y suponen un paso adelante en la modernización del mercado, ya que presentan un diseño unificado, manejable, polivalente y adaptable a los distintos usos que requiere la venta de productos agrícolas y alimentarios.

La actuación facilita tanto el montaje como el desmontaje de los puestos, se optimiza el espacio disponible y se mejora la imagen estética del mercado. Este cambio de mobiliario contribuirá a optimizar la actividad comercial y proporcionará una experiencia más cómoda a comerciantes y clientes.

