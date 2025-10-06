Renovación de parques y mejoras en el espacio juvenil, entre las propuestas a elegir por los vecinos de Elorrio La fase de votación de los presupuestos participativos para el próximo año estará abierta desde hoy y se prolongará hasta el 19 de octubre

Javier García Legorburu ELORRIO Lunes, 6 de octubre 2025, 15:43

Los vecinos de Elorrio podrán elegir hasta el próximo 19 de octubre uno de los seis proyectos dentro de la fase de votación que han sido seleccionados tras la recogida de propuestas realizadas en junio de este año, por los residentes. En total, participaron 190 personas que realizaron 393 aportaciones.

Entre las seis iniciativas, se encuentran la renovación del parque de San José, mejoras en el espacio juvenil Ametsola (mini-cine, juegos...), la cubierta del parque infantil de detrás de San Luis, el desarrollo de un programa que analice las viviendas vacías existentes en el municipio y la demanda de vivienda para plantear alternativas de alquiler. También, se podrá votar por la colocación de una escultura que reconozca a las mujeres, para equilibrar el paisaje local entre géneros y alargar la calzada que sale del pórtico de San Agustín en dirección a Durango, para poder acceder a paso de cebra.

Al igual que en anteriores ocasiones, se destinarán 50.000 euros del presupuesto municipal de 2026 para la ejecución del proyecto que mayor respaldo obtenga por parte de la ciudadanía.

Como vías para participar se han habilitado diferentes canales, con el fin de que el mayor número de vecinos y vecinas puedan hacer llegar sus preferencias. Por un lado, se podrá participar presencialmente a través de los buzones del Ayuntamiento e Iturri Kultur Etxea. Y de manera online, accediendo al formulario mediante la web municipal.

Además, el jueves 9 de octubre, dos personas pasarán por los distintos barrios del municipio informando del proceso y facilitando la participación y el día 10, viernes, coincidiendo con el mercado se instalará una carpa informativa por la mañana, que se trasladará a la Herriko Plaza por la tarde. Y si, además, se quiere acceder de primera mano al proceso informativo, el día 16 de octubre a las 6 de la tarde, en Aldatsekua se celebrará una merienda en la que se explicarán todos los pormenores del proceso, así como el estado de ejecución de los proyectos que se han realizado como consecuencia de los procesos de años anteriores. La sesión estará abierta a todos los vecinos y vecinas de Elorrio.

Podrá votar la ciudadanía con 16 años o más empadronada en Elorrio, y en esta fase cada persona podrá hacerlo una única vez.

Temas

Elorrio