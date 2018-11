Reivindican una mayor «intimidad» cuando una víctima de género acude a poner una denuncia Simulación de un juicio feminista al Consistorio. / Y. R. En la manifestación convocada por la Plataforma Feminista de Durango, que reunió el domingo a centenares de personas MANUELA DÍAZ DURANGO. Martes, 27 noviembre 2018, 01:00

Durango volvió a mostrar su repulsa ante la violencia machista el domingo. Cientos de personas tomaron parte en la manifestación convocada por la Plataforma Feminista con motivo del 25-N, Día Internacional contra la violencia hacia las mujeres. El colectivo aprovecho la cita para pedir una mayor «intimidad y confidencialidad» cuando una víctima acude a poner una denuncia. Durangoko Autodefentsa Feminista Asanblada (DAFA) diseñó un recorrido con paradas en los organismos implicados en el protocolo de actuación y coordinación contra la violencia machista, para solicitar mejoras en el trato a las víctimas. En el Juzgado, desde donde partió la protesta, se volvió a denunciar la justicia patriarcal y se pidieron medidas para que las denunciantes no tenga que cruzarse con el agresor, una demanda que también exigieron ante la Ertzaintza, donde se solicitó una mayor intimidad.

«Cuando una mujer va a denunciar un caso de violencia machista tiene que contar el motivo en el mostrador, en presencia de todo el que esté en comisaría», criticaron. También pidieron que se insoricen los habículos donde se toma declaración , ya que según les han trasladado «se escucha todo» desde la sala de espera.

También pidieron a la Ertzaintza que recoja todas las denuncias y que no lleve a cabo una «criba». «Tratan de disuadir para que no la pongas, cuando creen que no es un caso de violencia de género, pero ellos no tienen por qué realizar ningún juicio sino recogerlas», apuntaron.

La formación de los profesionales en perspectiva de género es, a su juicio, clave para evitar estos y otros casos. Es por ello por lo que solicitan mayor formación en los cuatro organismos que forman parte del proceso. «Es necesario que a las mujeres que acuden a ellos se les explique bien el procedimiento», insistieron.

Tras su paso por el centro de salud de Landako y la comisaría de la Ertzaintza, la última parada fue en la Casa Consistorial, donde hicieron una 'performance' simulando un juicio feminista al Consistorio. Más presupuesto, un programa continuado y vigilado de perspectiva de género para el alumnado de DBH, fueron sus demandas.