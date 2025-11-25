La reforma del Palacio Arriola se abre paso en los presupuestos de Elorrio El Ayuntamiento lanzará un programa para desarrollar los presupuestos municipales con perspectiva de género y realizarán intervenciones urbanísticas en el entorno de San Agustin

Javier García Legorburu Elorrio Martes, 25 de noviembre 2025, 18:10

El Ayuntamiento de Elorrio presentará un presupuesto municipal para el próximo año de 10,8 millones de euros, el más alto hasta la fecha. Las cuentas fueron aprobadas con los votos favorables de EH Bildu y Elkarrekin-Podemos y en contra del PNV. Entre las nuevas partidas incorporadas este año, destacan el refuerzo en el deporte escolar, los​planes de euskera y el informe sobre el uso de la lengua en el municipio. En esta línea, se plantea la rehabilitación parcial del edificio de comedor de la escuela y la última fase del patio.

El equipo de gobierno de EH Bildu anunció el arreglo de pistas y caminos rurales y la reforma del palacio Arriola, en la calle Berriotxoa. Además, también lanzarán un programa para desarrollar los presupuestos municipales con perspectiva de género y realizarán intervenciones urbanísticas en el entorno de San Agustín. Además, la concejala de Hacienda, María Herrero, subrayó​el inicio de la tramitación para ejecutar las obras de la rotonda de Kurutziga en 2027 y el impulso a la vivienda social, con la finalización de los pisos de alquiler de Goieta, el análisis de los inmuebles vacíos y los pasos necesarios para obtener la designación de ​Elorrio como zona tensionada en el mercado del alquiler.

​La localidad tiene mancomunados varios servicios, entre otros, la gestión de los servicios sociales y de residuos. La partida destinada a este órgano supramunicipal asciende a 1.126.000 euros, que significa una parte importante del total del presupuesto.

Acuerdo con Podemos

En el acuerdo alcanzado por la coalición abertzale con Elkarrekin Podemos, también se proyecta la puesta en marcha de un programa de salud mental, la mejora de la accesibilidad en edificios municipales y la​continuación de la calzada desde la iglesia de San Agustín hasta el paso de cebra, entre otros. El portavoz de la formación morada, Joseba Andoni Fernández, subrayó que «son mejoras que responden a necesidades reales de la ciudadanía, imprescindibles para mejorar el bienestar y la seguridad del pueblo». Por último, el concejal del PNV, Oier Irazabal , presenta su renuncia por motivos personales.