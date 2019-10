El reconocido grupo de rock japonés Myth and Roid actuará en Amorebieta el fin de semana Mangamore batió el pasado año el récord de asistencia a los actos organizados. / IGNACIO PÉREZ Participa junto al youtuber Folagor, especializado en Pokemons, en los actos de Mangamore, que celebra su edición número 13 NAHIKARI CAYADO AMOREBIETA-ETXANO. Martes, 8 octubre 2019, 22:07

Empezó hace trece como un evento exótico para minorías amantes del manga y el anime y se ha convertido en una de las grandes citas del ocio en Amorebieta-Etxano y alrededores. Mangamore, el encuentro anual que reúne a los devotos de la cultura japonesa, batió el año pasado todos sus récords. Más de 14.000 personas visitaron la localidad con el fin de disfrutar del universo manga, que este viernes regresa a la localidad con un programa cargado de actividades. No faltarán los cosplays, youtubers o torneos de juegos y que se prolongarán hasta el domingo.

Entre los numerosos atractivos de esta decimotercera edición destaca el concierto del grupo de rock japonés Myth and Roid reconocido a nivel mundial. Autores de varias bandas sonoras como Overlord, BBK/BRNK, Saga of Tanya the Evil y Re:Zero kara Hajimeru Isekai Seikatsu, actuarán el sábado en el centro Zelaieta. Dentro de las actuaciones musicales, «aspecto muy importante del Mangamore», tal y como destacó el responsable de la Fundación Ametz, David Murillo, figura la cantante Miou Fujinaga, así como diversas sesiones de música electrocinica a cargo de la japonesa Dj Socia.

Dejando la música de lado, en esat edición sobresale la presencia de Folagor, un youtuber especializado en Pokemons con más de cuatro millones de seguidores. Sus fans podrán escucharle en la 'fan meeting', un discurso que ofrecerá el sábado a las 13.00 horas en el frontón Amorebieta IV. En este mismo espacio se podrá disfrutar, por segundo año consecutivo, del espectáculo científico de Garuna Effect tanto el viernes y sábado por la tarde. Este peculiar espacio servirá para reflexionar de un modo didáctico y «con mucho humor», sobre los inventos y poderes de las series de anime. Según explicó Murillo, «se verán secuencias y se demostrará científicamente si se puede saltar a esa altura, o a esa velocidad a la que nos tienen acostumbrados en televisión, por ejemplo».

Humor amarillo y sushi

En los seis espacios en los que se desarrollarán diferentes actividades del Mangamore se podrá disfrutar también de los concursos de cosplay, karaoke y baile. Este último además, estará presentado por el youtuber Kiba. Ell auditorio de Zelaieta acogerá conferencias sobre ninjas o una mesa redonda entre cosplayers como Kakiku Cosplay y Eiko Loveless. El sábado, al mediodía, el espacio servirá de escenario para presentar la nueva editorial Kodai especializada en manga.

El público infantil también tendrá su espacio en Mangamore. Habrá juegos de madera, una ludoteca, hinchables y un photocall con Ureshi, la mascota el festival. Los pequeños y no tan pequeños podrán disfrutar también de una zona con juegos Arcade o videoconsolas. Además, a lo largo de las tres jornadas se celebrarán torneos de juegos como Pokemon o Clash Royal.

Las míticas pruebas de humor amarillo tampoco podían faltar en este singular festival. La Herriko plaza acogerá un espacio de pruebas similares a la del mítico programa japonés, que harán disfrutar al público tanto como a los participantes. Los amantes del sushi y de la gastronomía japonesa podrán deleitarse con los stands que se ubicarán en el parque Zelaieta.