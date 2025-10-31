El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Una de las medidas afectará a las viviendas vacías, ya que el Ayuntamiento impondrá a sus propietarios un recargo del 150% en el IBI. Z.U.

Recargo del 150% a las viviendas vacías en Zaldibar

El Ayuntamiento toma esta medida con el objetivo de potenciar el mercado del alquiler en el municipio

Javier García Legorburu

Javier García Legorburu

Zaldibar

Viernes, 31 de octubre 2025, 18:34

El pleno del Ayuntamiento de Zaldibar aprobó ayer las ordenanzas fiscales del próximo año con los votos a favor de EH Bildu y en contra de PNV y PSE.

Una de las medidas afectará a los propietarios de viviendas vacías, a cuyos propietarios el Ayuntamiento impondrá un recargo del 150% en el pago del IBI. La Diputación había ofrecido hasta ahora la posibilidad de que el incremento fuera de hasta el 50%, pero finalmente abrió la posibilidad de ampliar esa cifra. De esta manera, el Consistorio establecerá el mayor sobrecargo posible con el fin de movilizar el mercado de los piso vacíos y fomentar su alquiler.

«Tenemos un gran problema en esta materia y nos marcamos como objetivo hacer todo lo que esté en nuestras manos para resolverlo. Este no es una solución definitiva para atajar el problema, pero sí un paso en la dirección adecuada para remediarlo», subrayaba la alcaldesa Eneritz Azpitarte (EH Bildu).

El resto de tasas e impuestos aumentarán un 2,5%, salvo las de recogida de residuos que lo harán un 15% para ajustarse a la normativa europea.

