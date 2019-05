«Queremos que las piscinas de Gane se puedan aprovechar todo el año» Alicia Hernández. / E. C. La única representante en el Ayuntamiento afronta su tercera legislatura como cabeza de lista satisfecha del «trabajo realizado» Alicia Hernández PSE-EE NAHIKARI CAYADO AMOREBIETA-ETXANO. Lunes, 13 mayo 2019, 22:26

A su 62 años vuelve a encabezar la candidatura del PSE-EE con su esposo, Antonio Castellet, que ya ejerció de concejal en anteriores legislaturas, como número dos. Tras ocho años en el Consistorio, los últimos cuatro gobernando en coalición con el PNV, se siente satisfecha de «haber puesto los intereses de la ciudadanía en primer lugar».

- ¿Cómo se lleva ser la única representante socialista en el Ayuntamiento?

- En algunas ocasiones me he sentido agobiada. He llegado a tener seis reuniones en un día. Pero tengo que decir que he terminado muy contenta con todo el trabajo realizado.

- ¿De qué tareas se siente más orgullosa?

- Sin duda me siento muy orgullosa de haber puesto los intereses de la ciudadanía en primer lugar. Proyectos como la oficina de empleo, la aprobación de la declaración sobre la eutanasia o la de ciudades amigas de la infancia han salido adelante gracias a mociones que he presentado.

- ¿Qué destacaría del gobierno en coalición con el PNV?

- Gracias a ello hemos podido sacar adelante proyectos muy importantes, como la creación de laConcejalía de Igualdad, de la que he sido presidenta.

- ¿Qué proyectos presenta para los próximos cuatro años ?

- Además de seguir mejorando los barrios y el empleo, queremos que el Ayuntamiento disponga de huertos para que los vecinos puedan trabajar en ellos. También queremos convertir las piscinas de Gane en transformables, para que se puedan utilizar todo el año, tanto en verano como en invierno. Proponemos la remodelación del centro Zelaieta, porque en estos momentos cuenta con muchos espacios muertos que se podrían convertir en locales como punto de encuentro para las asociaciones o los colectivos locales, que cada vez son más y necesitan su espacio.

- ¿Qué espera de estas elecciones?

- Creo que nos encontramos en nuestro momento más dulce. Sacamos muy buen resultado en las generales y espero que el viento esté a nuestro favor también ahora. Yo creo que esta legislatura he hecho un buen trabajo y espero, al menos, que saquemos un segundo concejal.