«No se puede crear frustración ni engañar a la gente», asegura Iñaki Totorikaguena Totorikaguena se muestra orgulloso de compartir proyectos. / N. C. Acuña la mayor experiencia en la zona al afrontar como alcalde de Iurreta su cuarta legislatura, con mayoría absoluta, en la que se celebra el 30 aniversario de su desanexión NAHIKARI CAYADO IURRETA. Jueves, 20 junio 2019, 23:02

Iñaki Totorikaguena asegura que desde que constituyó el Ayuntamiento, en enero del 1990, «gestionamos mejor el bienestar y calidad de vida de los iurretarras». La celebración de la desanexión de Durango coincidirá con la transformación de la N-634 en travesía, cuyas obras han arrancado en mayo y harán de Iurreta «un pueblo más fácil, cómodo y accesible», reconocía ayer tras la celebración de la primera sesión plenaria.

- ¿Qué siente al ser el más veterano en la Alcaldía?

- Dicho así suena un poco fuerte. Si me retrotraigo a cuando empecé, que tenía 38 años, entonces era de los más jóvenes, y efectivamente me he convertido en el más veterano y en el que más experiencia tiene. Con trabajo y un buen equipo de personas puedes conseguir los retos planteados.

- La veteranía dicen que es un grado, ¿Qué opina?

- Sin duda, sí. Mi posición de ahora no tiene nada que ver con la de los inicios, que eran todo dudas. La experiencia me ha proporcionadola tranquilidad de ser valiente a la hora de tomar decisiones.

- ¿A qué cree que se debe el apoyo al Gobierno que representa?

- Yo creo que damos confianza. Hacemos lo que decimos y eso es importante para dar credibilidad. No se puede crear frustración diciendo cosas que no vas a cumplir, ni engañar a la gente. Hay que ser honesto. Cualquier persona puede estar sin problemas conmigo o con cualquiera del equipo aquí o en la calle.

- Inicia la legislatura con la transformación de la N-634. ¿Qué supondrá para Iurreta cuando acaben las obras?

- Va a suponer un cambio muy importante. Siempre lo he dicho y estoy convencidísimo de que va a suponer un antes y un después. La cohesión urbana de Iurreta para unir las dos partes del municipio hará de Iurreta un pueblo mucho más homogéneo.

- El próximo año se cumple el 30 aniversario de la desanexión, ¿cómo lo vive?

- Yo creo que las razones de aquellas personas que querían ser una identidad propia ya se han cumplido. Gestionamos mejor el bienestar y la calidad de vida de los iurretarras siendo un Ayuntamiento propio.

Unanimidad en las cuentas

- ¿Tienen idea de cómo se va a celebrar?

- Algo haremos, pero todavía no lo hemos decidido.Tenemos que aprobar los presupuestos del 2020, en los cuales me imagino que guardaremos una partida para celebrar de alguna forma, siempre modesta.

- La vivienda sigue siendo una asignatura pendiente, ¿por qué?

- El motivo de ello es que no hemos sido capaces de desarrollar aquellos ámbitos residenciales planteados. Estaban honestamente bien hechos, se decidió que los ámbitos residenciales iban a ser en aquellas zonas que soportaban industrias Lo que pasa es que no contaron con la crisis inmobiliaria que vino en 2005, lo que hizo imposible sacar adelante todas esas unidades residenciales. Ahora parece que va a mejorar.

- ¿Qué supone al pueblo el retraso?

- Estamos envejeciendo como población. La gente joven, y no tan joven donde me incluyo, hemos tenido que ir a Durango porque no hemos tenido opción de continuar desarrollando nuestra vida en Iurreta. Es un problema y vamos a solventarlo.

- ¿Qué medidas tomarán?

- En Tellitu ya se están construyendo 17 viviendas. En Fundiguel se harán 84 viviendas y es probable que en menos de un año empiecen. Y tenemos el proyecto de Bideondo, en la antigua sierra, donde se construirá poco a poco. Yo creo que estamos en un momento bastante bueno y ahora tenemos que aprovecharlo.

-¿De qué se siente más orgulloso?

- A pesar de tener mayoría absoluta, los presupuestos del ayuntamiento se han aprobado por unanimidad los últimos cuatro años. Eso quiere decir que no hemos sido un rodillo, que hemos sabido hablar con todos, en un ambiente político y social sano. Compartimos proyectos, de eso estoy orgulloso. Hemos sabido dotar de humanidad, sin discutir. Tampoco entiendo la política de otra manera.

- ¿Qué aspira a cambiar?

- Haremos de Iurreta un pueblo más fácil, cómodo y accesible. Crearemos espacios verdes cerca del casco urbano para dotar de mayor calidad de vida a los ciudadanos. Haremos hincapié también en los temas medioambientales, al hilo de la agenda 2030 de sostenibilidad.

- La ciudadanía quiere revitalizar la plaza, ¿va a colaborar?

- Siempre colaboramos con cualquier asociación o quién necesite nuestra ayuda. Desde el Ayuntamiento fuimos los primeros que dijimos que queríamos realzar la plaza como lugar de encuentro. Es más, hemos sacado un local a concurso dos veces para crear un bar o cafetería. La plaza es un lugar idílico para estar. Si nos piden que colaboremos con ellos en cualquier cosa, lo haremos. Es un proyecto muy importante para nosotros.