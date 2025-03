El PSE de Durango emplaza al PNV a una reunión ante la «parálisis» en urbanismo

La portavoz del PSE en el Ayuntamiento de Durango, Jesica Ruiz, convocó ayer a su socio de gobierno, el PNV –que ostenta la Alcadía–, a ... una reunión porque, según explicó en un comunicado, «después de casi dos años de gobierno municipal hay temas que son prioritarios, que se deben de tramitar de forma inmediata, y así lo hemos trasladado en repetidas ocasiones, pero no se avanza en ellos». Además, emplazó a un encuentro ante «la parálisis en el área de urbanismo». La también teniente de alcalde recalcó que el parque de San Ignacio «aún no se ha cubierto, al igual que la segunda fase de reurbanización de Antso Estegiz y los vestuarios de Tabira entre otros».

«También existen proyectos como el PGOU, cuya tramitación lleva un largo procedimiento y en el que no se avanza adecuadamente. Además de todo lo anterior, volvemos a pedir que se convoque de una vez el consejo asesor de planeamiento, ya que las bases para poder optar a las viviendas tasadas siguen pendientes«.

Este periódico pudo contactar ayer con los jeltzales, pero prefirieron esperar y no hacer declaraciones por el momento, algo que lo harán próximamente con «una respuesta pausada». Mientras, desde el bando socialista recalcan que ante esta situación se han visto obligados «a pedir una reunión y poner sobre la mesa plazos concretos, pero no ponerlos para no cumplirlos, porque hay temas que no pueden esperar». «El tiempo pasa y siguen sin fecha», concluyen las ediles Jesica Ruiz y Sheila González.