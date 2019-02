Proponen incentivar los parkings de Landako Gunea y la estación El parking de Landako cuenta con 178 plazas de rotación. :: E. C. Herriaren Eskudidea estima que el Consistorio de Durango debería potenciar el uso de 576 plazas «infrautilizadas» MANUELA DÍAZ DURANGO. Jueves, 14 febrero 2019, 01:00

Aparcar en Durango en hora punta puede levantar más de un quebradero de cabeza. Sin una sola plaza en los parkings disuasorios gratuitos de las afueras, los vehículos se sumergen en la villa en busca de un hueco, cueste lo que cuete. Un trajín que, según el portavoz de Herriaren Eskubidea, Julián Ríos, genera mayor contaminación e inseguridad vial, y que podría ser evitado potenciando el uso de los aparcamientos subterráneos de Landako y de la estación de tren.

Esta formación considera que en Durango existen 576 plazas «infrautilizadas» en los dos aparcamientos públicos subterráneoso como son el del parking ubicado bajo el pabellón multiusos de Landako, a escasos 300 metros del pórtico de Santa María, y el de Murias-BM, que tiene entrada por la calle Alluitz, y se emplaza bajo la estación de tren. «El Ayuntamiento no potencia estos aparcamientos, cuando son más baratos que la OTA, sino que se empeña en quitar zonas verdes y colapsar los barrios periféricos con la construcción de aparcamientos disuasorios» en Mikeldi y San Fausto.

A las 219 plazas del aparcamiento de Landako-LESA, de las cuales 178 son de rotación y 41 reservadas al Ayuntamiento y otras instituciones, se suman otras 357 plazas repartidas en tres plantas, de las cuales 96 pertenecen a Euskal Trenbide Sarea, y el resto al supermercado BM y a Construcciones Murias, que tiene una concesión de 30 años. «El parking de la estación está literalmente vacío. No podemos permitir que no se use, cuando hace más de cuatro años que el Ayuntamiento ha detectado que la falta de aparcamiento es la segunda preocupación en la villa», matiza Julián Ríos.

Para la formación avalada por Podemos, esta problemática se mitigaría con la promoción, subvencióny reajuste de los horarios. «Mucha gente desconoce que existe un parking bajo la estación que está vacío, y cuya salida da directamente a una zona céntrica, como es Ezkurdi». Además, admite, que el cierre del de Landako a partir de las diez de la noche y los domingos, cuando se celebran más actos deportivos y culturales, es un hándicap para los quienes se acercan a la villa.

Más barato que en zona OTA

En este sentido, también recuerda que las tarifas son inferiores a las de la OTA. Así, una hora en el aparcamiento subterráneo de Landako cuesta 0,74, mientras que en superficie se cobra 0,80. Pero la diferencia se va haciendo más notoria a medida que avanzan los minutos hasta que 4 horas supone 2,96 en Landako y 7,70 en superficie. «No hay información ni transparencia en estos precios», critica. En el caso del de Murias-BM, sale gratis para los que realicen una compra en el supermercado, mientras que deben abonar 0,63 euros por ocupar un día completo en alguna de las 96 plazas ubicadas en la tercera planta.

Herriaren Eskubidea también considera prioritario evaluar y realizar un diagnóstico sobre la OTA, ya que las zonas limítrofes sufren un efecto rebosadero que impide estacionar a las personas residentes. A juicio de esta formación,Durango «necesita un plan de movilidad coherente, con soluciones para el tráfico, el aparcamiento y la intermodalidad, y que tenga como objetivo a corto plazo la recuperación del espacio público para las personas».