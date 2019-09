«Me pongo en el pasillo y sigo la fila de baldosas para desfilar bien» Ensayo del pasado miércoles para el desfile de esta tarde. / N. CAYADO Medio centenar de personas adquieren tablas para lucirse esta tarde por la pasarela de Durango Fashion Gaua NAHIKARI CAYADO DURANGO. Jueves, 26 septiembre 2019, 22:45

En cuanto sonaba la música todos corrían a tomar posiciones. Sabían que se trataba del último ensayo antes de exponerse a las miradas del importante número de público que se concentrará esta tarde, a partir de las 20.30 horas, en el pórtico de l a basílica de Durango. Por eso seguían a rajatabla las orientaciones de Ana Pérez, organizadora del desfile que organiza por cuarto año la asociación de comerciantes Dendak Bai con el fin de mostrar las últimas tendencias de la moda para este otoño e invierno.

«Nosotras estamos nerviosísimas. Ya lo estamos ahora, no quiero ni imaginármelo en el desfile», confesaban las adolescentes Itxaso Garitaonandia y Cristina Poderoso. Las dos amigas debutarán esta tarde sobre la pasarela de Durango Fashion Gaua.

El durangués Juan Antonio Lejarbi también se estrenará «encantado» con esta nueva aventura que le ha ofrecido la vida. «Yo personalmente no estoy nervioso, más bien la palabra sería ilusionado», comentaba. Se toma muy enserio el reto de ejercer de modelo por un día e incluso admitió que practica los pasos en casa y en la calle. «Ya que lo tengo que hacer, lo voy a hacer bien. Me pongo en el pasillo de casa y también en la calle, siguiendo la fila de las baldosas», apuntó.

Y es que muchos del medio centenar de modelos que desfilarán hoy advierten de que no es tan sencillo como parece. Pese a que Laura Moreno e Israel Jiménez, ambos de 17 años y naturales de Durango y Amorebieta, respectivamente, se mostraban cómodos en el ensayo del miércoles, admitían que entraña sus dificultades. «En la tele parece que están caminando sin más, pero nada más lejos de la realidad, todo tiene su técnica», señalaba Moreno. Un emocionado Jiménez, por su parte, reconocía que «lo que más me cuesta es la postura en la que tengo que llevar la chaqueta, la capucha... no es tan sencillo, pero me gusta mucho y lo hago con ganas».

Encantados con la experiencia, y aun sin haber debutado en el desfile que contará con más de medio centenar de personas, estaban convencidos de que lo suyo era el mundo del modelaje. «Si hay más castings nos apuntaremos, seguro», asintieron.

Además de las técnicas y trucos que impartía Ana, sus pupilos y futuros modelos - al menos por un día- crearon un «bonito grupo de amigos». El pasado miércoles no importaba la edad, la altura o el tallaje. Todos estaban persiguiendo el mismo sueño. Y el compañerismo y la ilusión se palpaban en el ambiente.

Esta tarde será la prueba de fuego. Saben que habrá nervios y que no será fácil hacerlo a la perfección, pero aun así, todos ellos serán los protagonistas de esta noche en la villa gracias a la quinta edición de Durango Fashion Gaua. Conducido por la televisiva Yolanda Alzola, el evento incluye numerosas sopresas para el público asistente.