El concejal, Iñaki Rekalde y el portavoz jeltzale, Mikel Garizabal. L.M

El PNV de Abadiño pide avances en vivienda y estacionamiento

Los jeltzalen recuerdan que solo 12 de las 36 iniciativas marcadas al inicio de legislatura están completadas y quiere acelerar planes esenciales

Leire Merino

Leire Merino

Abadiño

Jueves, 20 de noviembre 2025, 19:10

Comenta

El grupo municipal de EAJ-PNV de Abadiño analizó este miércoles el grado de ejecución de los compromisos adquiridos al inicio de la legislatura. Su portavoz, Mikel Garaizabal, detalló que de las 36 iniciativas planteadas por la formación jeltzale, 12 se han ejecutado, otras 12 avanzan a distinto ritmo y las 12 restantes siguen pendientes por decisión del actual equipo de gobierno, conformado por EH Bildu y Abadiñoko Independiente Berriak. Según remarcó, se trata de actuaciones «prioritarias a fin de garantizar que la localidad crezca de forma segura y con calidad».

Entre los proyectos realizados figuran las huertas lúdicas, el estudio de movilidad en Muntsaratz, la urbanización de Txinurrisolo, el refuerzo del abastecimiento de agua en Gerediaga, la mejora del patio de Zelaieta Herri Eskola y la habilitación de plazas de aparcamiento en Muntsaratz. Asimismo, la contratación del nuevo servicio de limpieza viaria, la instalación de baños públicos en Traña-Matiena y Muntsaratz, la delimitación con vallas de zonas de merenderos, las obras en la ermita de Gaztelua, el inventario de caminos y la modernización del alumbrado mediante tecnología LED.

Del mismo modo, Garaizabal subrayó cinco ejes que, a su juicio, requieren un impulso inmediato. Se refería a vivienda, soluciones de estacionamiento, reactivación del proyecto de aterpe en la plaza del mercado de Traña-Matiena, cumplimiento del acuerdo con la Agencia Vasca del Agua (URA) con el objetivo de prevenir inundaciones en el barrio y avance en la construcción de la nueva residencia de Zelaieta, incluyendo un acceso rodado seguro para vehículos.

Respecto a la vivienda, recordó que levantar nuevas promociones en Traña-Matiena dependerá de que se ejecuten los acuerdos hidráulicos recogidos en el convenio firmado en 2023 entre el Ayuntamiento y URA. En esa línea, reiteró el compromiso de su agrupación para que los trabajos pendientes salgan adelante.

Garizabal explicó las alegaciones jeltzales al Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) a la hora de hacer viable el parking vertical en Traña-Matiena y permitir futuras construcciones entre Traña-Matiena y Astola, zona que los estudios técnicos de 2019 ya señalaban como idónea.

