La plataforma M8 pide una Casa de las Mujeres en Amorebieta Integrantes de la plataforma, durante el acto del pasdo viernes. / E. C. Animan a las zornotzarras a participar en el diseño del proyecto y exige a los partidos que no lo utilicen con objetivos electoralistas NAHIKARI CAYADO AMOREBIETA-ETXANO. Miércoles, 22 mayo 2019, 21:56

La plataforma feminista M8 en Amorebieta-Etxano hace una lectura muy positiva y se siente satisfecha del éxito de la huelga del 8 de marzo. Estas movilizaciones, en su opinión,

sirven para confirmar la necesidad de una Casa de las Mujeres, demanda que hicieron pública el pasado viernes en los soportales del Ayuntamiento. Apuntaron también que el día del parón afloraron las situaciones injustas que viven las mujeres del pueblo, que además tuvieron la oportunidad de conocerse y de protegerse.

Conscientes de que no todos los colectivos participaron en la huelga, hicieron un llamamiento a las mujeres que se quedaron fuera a acercarse a la plataforma. «Entre todas debemos poder poner en común y decidir a qué frentes se dirigirán los esfuerzos de aquí en adelante, así como definir cuáles son las condiciones mínimas necesarias para que las zornotzarras vivan dignamente», apuntaron.

Entienden que la marea del 8 de marzo les insta a seguir dando pasos y consideran que las mujeres de Amorebieta-Etxano necesitan la Casa de las Mujeres, «un espacio para promover el empoderamiento y que permita el desarrollo de sus vidas con total dignidad». El edificio se diseñará en función de las necesidades que se determinen en estos encuentros y dará cabida a trabajadoras profesionales que ofrecerán asesoría jurídica y psicológica a mujeres que han sufrido violencia machista, así como talleres de formación, asesoría jurídica y sexual, además de charlas y conferencias.

Colaborar con el Consistorio

Por otro lado, exigen a los partidos del pueblo a no utilizar el proyecto de la Casa de las Mujeres con objetivos electoralistas. «Que no lo conviertan en símbolo de uno y otro partido, y que tampoco rehúsen el proyecto porque no coincida con las prioridades de su partido», declararon.

La Plataforma M8 está dispuesta también a colaborar con el Ayuntamiento, pero no a trabajar para el mismo, participando activamente en la Comisión de Igualdad. El colectivo feminista tampoco quiso dejar pasar la oportunidad de mostrar su solidaridad a las trabajadoras del sector de servicio a domicilio, que se encuentran en estos momentos luchando por sus derechos. «Solicitamos a los representantes políticos a que se comprometan en adoptar las medidas necesarias para garantizar unas condiciones laborales dignas para el personal de los servicios subcontratados», sentenciaron desde el colectivo.