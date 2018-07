Piden que se sometan a consulta proyectos polémicos en Durango Proyecto previsto sobre los terrenos liberados por el tren. / E. C. La Plataforma Erabaki reivindica que la población decida el plan en los terrenos liberados por el tren, mientras que EH Bildu plantea abordar varias cuestiones MANUELA DÍAZ DURANGO. Viernes, 13 julio 2018, 02:00

El grupo municipal de EH Bildu en el Ayuntamiento de Durango plantea la necesidad de someter a consulta popular temas de trascendencia municipal y que puedan generar controversia entre la población. Reivindican que sea la ciudadanía quien decida qué medidas tomar y cuáles no. Según la coalición soberanista, esta figura, al igual que los consejos de barrio, se encuentran recogidos en la nueva ordenanza de Participación Ciudadana, aprobada hace un año por el Corporación a propuesta de EH Bildu, y que el Ayuntamiento debería «empezar a ponerlas al alcance de la ciudadanía, sin complejos ni miedos».

De momento parece que comienza a moverse algo. Y mientras EH Bildu anunciaba ayer que llevará al pleno su intención de someter a consulta popular abierta a toda la ciudadanía de Durango la apertura de la ermita Madalena y el parque ubicado entre Ermodo, Tronperri y Jose Antonio Abasolo, la plataforma Erabaki -creada hace poco más de un mes- mantiene la recogida de firmas para hacer lo mismo con el proyecto urbanístico previsto en los terrenos liberados por el tren , donde se contempla la construcción de cinco torres.

La plataforma vecinal Erabaki, la tercera surgida en los dos últimos meses en la villa, aspira a conseguir un mínimo de 2.400 firmas, que representan el 10% del censo electoral y supone el paso necesario para llevar la iniciativa a pleno y conseguir la consulta vinculante. Este tipo de medidas son habituales en países como Suiza o California. En el Estado español apenas se han autorizado medio centenar de ellas en los últimos 35 años.

Bajo el lema 'Este verano mójate y que no decidan por ti', Erabaki impulsa la recogida de firmas, que se lleva a cabo en una veintena de establecimientos de Durango, para que la ciudadanía sea quien decida sobre qué hacer en los terrenos liberados por el tren. El proyecto fue presentado hace unos días por el Gobierno vasco, que se ratificó en la construcción de cinco torres de hasta 18 alturas con 554 viviendas, espacios verdes y zonas de ocio y recreo. Desde la plataforma lamentan que un plan de tal trascendencia «se apruebe gracias al decretazo de la alcaldesa».

Para avivar estas consultas populares que la nueva ordenanza de participación «regula y permite», EH Bildu solicitará en el pleno que se celebrará en la villa el próximo jueves que se convoque una consulta popular abierta a toda la ciudadanía de Durango sobre la apertura de la ermita Madalena y el parque ubicado entre Ermodo, Tronperri y Jose Antonio Abasolo.

«Buscar consensos»

Ambas propuestas, no obstante, fueron aprobada en pleno a petición de la coalición y bajo la condición de que se desarrolle un estudio técnico positivo. Se plantearon en una asamblea de barrio convocada por la coalición y a la que no acudieron demasiadas personas, tal y como reprochó Jon Sergio Atxotegi, vecino de la zona, durante su intervención en el último pleno para manifestar su oposición a la apertura del parque. «Estas formas de participación no siempre son tan populares y masivas como quisiéramos», admiten desde EH Bildu. Aaunque la gente se preocupe por su pueblo y sus barrios, «no está acostumbrada a la participación activa» porque las instituciones «no dan facilidades para ello, limitando la voz de la ciudadanía a las elecciones una vez cada cuatro años».

Ante las dudas sembradas en el barrio, reconocen que las propuestas «deberían ser debatidas en más profundidad y buscar consensos, siendo el Ayuntamiento el que diera las facilidades». En este sentido, aseguran que si no existe un consenso unánime en las iniciativas que surgieran po parte de los grupos políticos, el Ayuntamiento debería «plantear más espacios de participación, en el que la gente pueda votar por sus preferencias».