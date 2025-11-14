Personas en busca de empleo llenan la feria de automoción de Amorebieta Una jornada con talleres, charlas y entrevistas reunió ayer a decenas de asistentes y a una treintena de compañías del sector

Leire Merino Amorebieta Viernes, 14 de noviembre 2025, 14:55

Encontrar un primer empleo, o incluso un puesto que encaje de verdad con la formación de cada uno, no siempre es sencillo. En ese contexto, la feria Mobility Job & Talent Day, celebrada hoy en Amorebieta, en el polígono de Boroa, se ha presentado como una oportunidad. La iniciativa ha sido organizada por Acicae, el clúster de automoción de Euskadi, que agrupa a las principales empresas del sector en la región. Alrededor de una treintena de compañías relacionadas con este campo se han reunido con el fin de escuchar, entrevistar y valorar a personas que buscan un trabajo.

Entre las primeras en llegar ha estado Nassima Elgar, estudiante de Ingeniería de Tecnologías de la Información, Big Data e Inteligencia Artificial en la Universidad de Deusto. Nacida en Marruecos y residente en Bilbao, avanza hacia el final de su grado con la mirada puesta en conseguir un cargo a nivel internacional. Su profesora le había sugerido acudir a este encuentro profesional, ya que en él se concentran compañías que demandan perfiles con visión global. «Me han escuchado, preguntado y aceptado mi currículum. Está siendo un buen día», ha comentado Elgar.

A tan solo unos metros se encontraba Josu Eguia, coordinador entre las empresas y el grado de Ingeniería Física Aplicada a la Industria de Mondragón Unibertsitatea. Ha sido su primera visita, motivada por la necesidad de identificar qué están buscando los contratantes y cómo adaptar la preparación académica a un entorno laboral cada vez más exigente. «Hace treinta años había demasiados candidatos para pocas plazas. Ahora es al revés. Quien no viene a estas ferias pierde contactos», ha afirmado.

Cerca de la entrada, un grupo de recién titulados en Ingeniería de Automoción en Vitoria decidía en qué fila colocarse. Ander Larrinaga, Ethan Mendia, Álvaro González y Mikel Lorenzo apenas llevaban unos minutos en la feria y ya se han llevado una sorpresa. «En el primer stand que hemos preguntado nos han dicho que no tienen ninguna oferta disponible. Ha sido surrealista», ha contado uno de ellos. Aun así, eran conscientes de que acababan de empezar e insistían en que merecía la pena ir. «Poder explicar nuestro perfil cara a cara, sentir la reacción de la empresa y no depender únicamente de un correo que quizá nadie lea nos parece una forma de humanizar el proceso», han explicado.

En el stand de Tecnia, firma con presencia en Elorrio y Bilbao, el movimiento ha sido constante. Sus responsables de recursos humanos, María Coca y Laro Hernández, han indicado que requerían postulantes diversos: operarios, técnicos industriales, jóvenes graduados en ingeniería mecánica o industrial. «Estas iniciativas nos han permitido descubrir talentos», han subrayado. En otra zona del recinto, representantes de Maier, una cooperativa con sede en Gernika y plantas a nivel nacional e internacional, han señalado que no pretendían grandes cifras de contratación, sino trabajadores que encajaran bien. «Con dar con un par de aspirantes adecuados, nos damos por satisfechos», han asegurado.

Uno de los puntos más concurridos ha sido el del Fórmula Student Bizkaia, el equipo universitario que cada año diseña y construye un coche de competición para participar en pruebas internacionales. Además de buscar patrocinadores, han llamado la atención de las empresas asistentes por su trayectoria gestionando un proyecto tan complejo. Además de los encuentros, el evento ha ofrecido una serie de charlas, talleres prácticos y orientación sobre la elaboración del currículum y entrevistas. Así, la jornada se ha convertido en un espacio de aprendizaje e intercambio.