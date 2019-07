Pensionistas piden a la Corporación zornotzarra que les tenga «en consideración» Concentración del pasado lunes, que contó con la actuación de Adebán en Amorebieta. / N. CAYADO «Sabemos que no tiene poder para cambiar el sistema pero tiene más voz que nosotros», advirtieron en el pleno N. CAYADO AMOREBIETA-ETANO. Miércoles, 24 julio 2019, 21:55

El colectivo de pensionistas zornotzarras no descansa. Mientras se recupera de la resaca del pasado lunes, donde la concentración contó con la presencia del reivindicativo grupo musical Adebán, varios de sus integantes se acercaron ayer al pleno para pedir a la Corporación «que se nos escuche y no nos ninguneen». Quieren que su lucha se visibilice. «Sabemos que ellos no tienen poder para cambiar el sistema de pensiones, pero tienen más voz que nosotros, así que venimos a ver si nos toman en consideración», apuntaban al inicio de la sesión.

Entregaron a los corporativos la tabla de reivindicaciones creada por la agrupación, que defiende unas «pensiones públicas, dignas, justas y suficientes, además de su financiación». Exigen un mínimo de 1.080 euros al mes, mientras que el salario mínimo interprofesional alcance los 1.200 euros, en cumplimiento con las exigencias de la Carta Social Europea.

Piden también la derogación de las reformas laborales precarias, así como la del copago sanitario y el del 'medicamentazo' a través de una red pública universal de servicios sociosanitarios. Entre sus reivindicaciones destaca, asimismo, acabar con la desigualdad de género tanto en pensiones como en salarios. En este sentido, hacen especial hincapié en el colectivo de las mujeres, más en concreto en el de las viudas, que son las más afectadas. Es por ello que reclaman que el 100 % del cónyuge fallecido debería de ser de manera íntegra para su viuda.

Por estas y otras reivindicaciones seguirán manteniendo sus concentraciones de los lunes al mediodía durante el mes de agosto.