EL PROGRAMA Pensionistas de Durango toman el Consistorio Carlota Grande, Matías Oregi, Pilar Txintxurreta y Braulio Sainz lanzaron el txupinazo de los 'Sanfaustos' en representación de los Pensionistas. / M. DÍAZ Prendieron ayer la mecha de los 'Sanfaustos' con el deseo de que se imponga la alegría y el respeto, «sin agresiones ni abusos» MANUELA DÍAZ DURANGO. Viernes, 11 octubre 2019, 23:19

Aunque no era lunes, ayer Durango gritó al unísono un 'aurrera pensionistas'. La plataforma que desde hace casi dos años se concentra frente al Ayuntamiento alentó la lucha por una pensiones dignas en el inicio de los 'Sanfaustos'. Miles de durangueses que abarrotaron la plaza y alrededores arroparon a sus mayores en un día en el que los nervios y la emoción asomó con descaro. Ni siquiera los 85 años de María Pilar Txintxurreta impidieron que sus mejillas delataran su entusiasmo. «Es una mujer trabajadora, ha trabajado toda la vida y es la primera que acude a las concentraciones de los lunes», destacó Braulio Sainz ante una plaza en la que no cabía un alfiler.

Junto a ellos se encontraban Matías Oregi y Carlota Grande, que llueva o arrecie el frío tampoco faltan a la cita cada lunes, procedieron a la lectura de uno de los pregones más reinvindicativos de los últimos 'Sanfaustos'. No les tembló la voz para pedir una vez más unas pensiones públicas dignas «para hoy y para mañana». Y precisamente por ello animaron a los jóvenes a unirse a la lucha, porque «sois el futuro», recordaron. Y como no podía ser de otra manera, no perdieron la oportunidad de arropar al sector de pensionistas más perjudicadas como son las viudas. «Tenemos que tener presente la situación de pobreza en la que se encuentran muchas personas mayores, especialmente mujeres y viudas», matizaron en el pregón. Tras un merecido recuerdo para los que no están, animaron a todos a «disfrutar» con «alegría, respetando siempre a los demás. Sin agresiones ni abusos de ninguna índole».

HOY . 12.00 horas: Txupinazo txiki. 13.00 horas: Los Chimberos. 14.00 horas: Comida 'Gazte eguna'. 17.00 horas: Exhibición de perros de rescate. 19.00 horas: Batalla de gallos en el barrio de Madalena. 22.00 horas: Revolta Permanent. 23.00 horas: 'Los 40 sessions-Durango Gaua' con Dj Ramsés López en Ezkurdi. MAÑANA 7.30 horas: Zezenak dira. 12.30 horas: Reparto de artopillas y dantzaris de Durango. 17.00 horas: Bajada del Mañaria. 17.30 horas: Concurso de recortadores con novillos. 18.30 horas: Romería con Luhartz, que actuará también a las 22.00 20.00 horas: Danza vertical en Santa Ana. 20.00 horas: Mice, Ganorabakuek, Mockers y Gora Etorri en las txosnas. LUNES 7.30 horas: Zezenak dira. 11-00-14.00 horas: Parque infantil en Ezkurdi. 14.00 horas: Comida de las personas mayores. 18.30 horas: Teatro de calle 'Al otro lado' con Zanguango. 19.30 horas: Música a capela con Demode Quartet.

Unas fiestas «felices y en corcordia» fue el deseo que escasos minutos antes pronunciaba la alcaldesa, Ima Garrastatxu. La regidora de EH Bildu reconoció su nerviosismo ante la veintena de antiguos txupineros que acudieron a la recepción municipal, con los que brindó. «Somos una Corporación novata y queremos que compartáis con nosotros lo que sentistéis cuando salistéis al balcón».

El recibimiento tuvo lugar una hora antes del txupin porque, según explicó la regidora, el nuevo equipo de gobierno quería estar presente también en el arranque oficial de las fiestas en las txosnas programado una hora después en el parque de Ibaizabal. «Me gustaría que por primera vez balen juntos 'Pantxike' y 'Patxikotxu'», en referencia a las mascotas de las txosnas y de los 'Sanfaustos', símbolos de las fiestas.

Zabalarra

Si ayer los pensionistas tomaban el Ayuntamiento, hoy les toca el turno al sector menudo. June Leturiaga y Luken Totorikaguena protagonizarán el txupinazo txiki. Ambos lo harán en representación de la escuela Zabalarra en la que estudian. Los dos menores de 11 años saldrán al balcón a partir de las 12.30 horas

«con muchas ganas» y rodeados del resto de estudiantes y profesorado del centro, además de sus familiares. «Cuanto más se acerca la fecha más nerviosos estamos», admitían emocionados.

A los más pequeños irán dirigidas buena parte de las actividades programadas para el día de hoy, con juegos y talleres en Ezkurdi y la plaza junto a la estación, pasacalles o teatro callejero.