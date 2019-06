Pensionistas de Berriz tomarán el Consistorio Concentración ante el Ayuntamiento de pensionistas, que mañana subirán al balcón consistorial para prender la mecha de las fiestas. / E. C. Llaman al resto de colectivos de la zona a que acudan a la lectura del pregón de las fiestas que protagonizarán mañana por la tarde NAHIKARI CAYADO BERRIZ. Miércoles, 26 junio 2019, 23:20

Pasarán de ocupar las escaleras del Ayuntamiento a subirse al balcón consistorial. Con los pañuelos rojos al cuello, el colectivo de pensionistas de Berriz lo tiene claro: «Estamos en una lucha permanente de nuestros derechos». Y qué mejor que visibilizar sus movilizaciones lanzando el txupinazo que dará inicio a las fiestas patronales de San Pedro y Santa Isabel. «Una gran alegría», expresan desde este grupo de personas que ronda en torno a un centenar. Mañana, a las siete de la tarde prenderán la mecha al inicio de las actividades que se prolongarán hasta el 2 de julio.

Los pregoneros de las fiestas de Berriz lucirán el pañuelo rojo con el que salen a la calle lunes tras lunes para reivindicar unas pensiones dignas. «Es un verdadero orgullo para nosotros que la comisión de fiestas haya tenido en cuenta a los pensionistas», agradecen.

Aprovecharán su presencia para visibilizar su labor ante la sociedad berriztarra. «Cada lunes nos concentramos unos cien pensionistas. Haga frío, llueva o nieve», apostillan. Así, el colectivo deja claro que el de este año no será un pregón cualquiera. Han llamado al resto de plataformas de la comarca para que se acerquen hasta los jardines del palacio de la Marquesa con el fin de llenar el espacio de pañuelos rojos para reivindicar su lucha.

«Para nosotros será un acto muy importante. Luchamos mucho porque se nos escuche. No solamente nos reunimos en las escaleras, sino que una vez al mes realizamos una manifestación hasta la plaza», señalan. Resaltan que estas movilizaciones participan personas de avanzada edad a las que no les resulta «nada fácil» acudir, pero no faltan a la cita que mantienen viva desde hace 17 meses.

Exposición fotográfica

Reflejo de toda esta labor es la exposición fotográfica que se exhibe estos días en la Casa de Cultura de la localidad. Al igual que lo han hecho en los pueblos vecinos de Amorebieta-Etxano y Iurreta, ahora le toca el turno a la anteiglesia. En esta ocasión, sin embargo, se les ha dado un especial protagonismo a los movimientos realizados por los pensionistas locales. «A la gente le gusta verse en las fotografías, o ver a gente conocida», comentan. Pero, además, siguiendo el hilo conductor del objetivo de la muestra, añaden que «hemos querido poner una treintena de fotos nuestras para que las personas interesadas puedan ,contemplar lo que hacemos todas las semanas».

En la exposición se pueden apreciar, asimismo, las diferentes manifestaciones o concentraciones realizadas por el colectivo que lucha por unas pensiones públicas dignas a lo largo de todo el territorio vizcaíno. La muestra se puede visitar todas las tardes, de 18.00 a 20.0 horas.