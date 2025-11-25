La peatonalización de la calle Karmen transformará el centro de Amorebieta El Ayuntamiento aprueba unas Cuentas por valor de 35,9 millones con las que se propone reforzar los servicios públicos y el apoyo a las familias

Transformar una de las principales arterias urbanas en un espacio más accesible, sostenible y enfocado en el bienestar de las personas. El Ayuntamiento de Amorebieta-Etxano ha arrancado las obras de peatonalización de la calle Karmen que conectará peatonalmente el parque Zelaieta con el Carmelo Parkea y la Herriko plaza, creando un itinerario verde dentro de la trama urbana.

La nueva urbanización del espacio presenta un carácter más naturalizado y contará con pavimentos drenantes que favorecen el drenaje del agua. Asimismo, se ampliarán las zonas verdes, en línea con las directrices de sostenibilidad planteadas en la agenda europea 2030, mejorando así la calidad del aire y el entorno urbano. Además, se crearán más áreas de sombra para reducir el calor en verano, haciendo que el espacio sea más cómodo y saludable para las personas que lo usen.

Este proyecto es una de las grandes apuestas del equipo de gobierno de PNV y PSE, que busca transformar el centro del municipio en un lugar más funcional, accesible y alineado con los principios de sostenibilidad. «La peatonalización de la calle Carmen es un cambio fundamental para recuperar este espacio como un punto de encuentro para la ciudadanía, y contribuirá a mejorar la seguridad vial y el bienestar de las personas», subrayaron fuentes municipales.

Las obras se están realizando en el tramo comprendido entre las calles San Miguel y Konbenio, y se ejecutarán en varias fases debido a la complejidad. La primera implicará el corte del tráfico en dirección a Gernika desde la rotonda, prohibiendo el uso de este tramo, mientras que el carril de bajada desde la calle Karmen hacia la rotonda se mantendrá operativo. «Este proyecto no solo mejorará la accesibilidad y la movilidad peatonal en el centro, sino que también creará un espacio más verde, saludable y sostenible para nuestros vecinos», subrayó la alcaldesa, Ainhoa Salterain (PNV).

Zonas de ocio familiar

El Ayuntamiento de la localidad ha aprobado hoy mismo un presupuesto de 35,9 millones de euros, de los que más de 3,5 se dedicarán a las inversiones con proyectos estratégicos como la propia reurbanización de la calle Karmen, la finalización del espacio multiusos en Urgozo, el impulso del plan participativo ciudadano 'Ametsetatik Herrira' o la creación de nuevas zonas de ocio familiar.

Las familias siguen siendo el centro de la acción de gobierno municipal y la mitad del presupuesto se orienta a ellas. De esta manera, se desarrollarán nuevas zonas de ocio como un área de juegos acuáticos en el entorno del skate park, y se seguirán habilitando espacios como merenderos y áreas de descanso. Por último, se renovará el mobiliario, con mejoras en la iluminación.