Paule, la actriz de Durango que triunfa en los musicales de Madrid

De niña buscaba una extraescolar cualquiera, pero lo que empezó como un juego se convirtió en su vocación. A los seis años, Paule Mallagarai (Durango, 1997) probó sus primeras clases de danza clásica en un gimnasio de su localidad. Lo que no sabía entonces era que aquel primer contacto con el ballet marcaría el rumbo de su vida. «Probando, probando… me terminó encantando», recuerda. La formación se fue consolidando en el centro L'atelier y más tarde con estudios paralelos de música, canto, chelo y piano en el conservatorio de Grado Medio Bartolome Ertzilla de la villa.

Pese a ser buena estudiante y tener un «expediente brillante», la carrera de Odontología en la UPV-EHU no alcanzó a cumplir sus expectativas. «Fue ahí cuando decidí dejarlo y probar suerte con Arte Dramático», relata. Se trasladó a Sevilla donde se graduó y descubrió que lo suyo no era el teatro textual, sino el musical. «Me di cuenta de que quería interpretar, cantar y bailar a la vez», expresa Mallagarai.

Posteriormente, fue a Madrid e hizo un máster en la Central de Cine en interpretación ante la cámara y siguió formándose en todos los niveles de ese campo. Al poco tiempo, llegaron sus primeros castings y no todo fue un camino de rosas. No la cogieron en los espectáculos de 'Fama' ni en 'Kinky Boots', pero al año siguiente, logró entrar en 'Mamma Mia!'. «Fue un aprendizaje a marchas forzadas. Tenía cuatro tracks: mi personaje base y la alternancia de tres más, entre ellos el de la protagonista. Cada día llegaba desconociendo a quién iba a dar vida», añade Mallagarai.

Después vinieron otros títulos en los que tomó parte: Una rubia muy legal, 50 sombras, Geronimo Stilton, Madagascar, etc. Fue a principios de este año cuando se presentó a un casting de la productora Stage Entertainment, que le abrió la puerta a su nuevo reto: protagonizar Cenicienta, una versión actualizada del clásico que se estrenará el 3 de octubre en el Teatro Coliseum de Madrid. «Esta princesa no espera que la salven. Se pone en marcha, toma las riendas. Es un cuento de siempre con un enfoque moderno», explica con entusiasmo.

La duranguesa fue superando diversas fases de audiciones en las que le pidieron que mostrara sus facultades artísticas. El proceso fue largo e intenso. «No lo viví a modo de competición. Me divertí muchísimo», confiesa. Y llegó la noticia: sería ella quien daría vida a la figura principal de la obra. «Nunca me imaginé que a mí me tocaría. Nos presentamos miles de personas», admite Mallagarai.

Actualmente, se encuentra en plena fase de preparación: pruebas de vestuario, pelucas, sesiones de fotos y ensayos musicales. «La ropa es espectacular, la escenografía está diseñada desde cero y el equipo artístico es impresionante. Es una producción nueva, no un montaje adaptado», destaca. Mientras tanto, sigue trabajando a fondo para llegar preparada. «Tengo claro que no soy la mejor cantante, actriz o bailarina. Aun así, soy consciente de que puedo hacer todo bien. Y eso, en un musical, vale oro», asegura Mallagarai.

A pesar de llevar años lejos de su municipio natal y sentirse plenamente realizada sobre los escenarios, el vínculo con sus orígenes continúa muy presente. La emoción se intensifica cada vez que entre el público aparecen rostros familiares. «Cuando alguna persona de Durango viene a verme o me escribe por redes diciendo que ha estado en la función… Me hace una ilusión enorme. Saber que hay alguien que te conoce, que sabe de dónde vienes, y que te ve ahí arriba… es muy emocionante», confiesa con una mezcla de orgullo y nostalgia.