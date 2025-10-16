El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Infografía de la pasarela peatonal en la carretera N-634 a su paso por Amorebieta. DIPUTACIÓN BIZKAIA

Una pasarela y nuevas aceras mejorarán la seguridad peatonal en la N-634 en Amorebieta

Los trabajos comenzarán a finales de este mes y la inversión será de 1,6 millones de euros, cantidad financiada conjuntamente por la Diputación y el Ayuntamiento de la localidad

Javier García Legorburu

Javier García Legorburu

AMOREBIETA

Jueves, 16 de octubre 2025, 15:19

La Diputación iniciará a finales de este mes las obras de mejora de la permeabilidad peatonal en la carretera N-634, a su paso por el barrio San Antonio de Amorebieta-Etxano. El proyecto contempla la construcción de una pasarela, así como la ejecución de aceras en ambas márgenes y la reubicación de la parada de autobús en sentido a Durango.

La zona está dividida en dos márgenes con características diferenciadas, pero con una gran afluencia de peatones. Así, el lado izquierdo es principalmente residencial, con numerosas viviendas; mientras que la parte de la derecha acoge centros empresariales como el parque empresarial Inbisa y la empresa Arania. La coexistencia de ambas zonas en lados opuestos de la carretera genera un importante flujo peatonal hacia las paradas de autobús y viceversa. Actualmente, no existe ninguna conexión segura para peatones, lo que supone un riesgo elevado dada la alta densidad de tráfico en la N-634 -alrededor de 20.000 vehículos diarios-.

El presupuesto asciende a 1,6 millones de euros y será financiado conjuntamente por la Diputación y el Ayuntamiento de la localidad, aportará elevados estándares de seguridad y confort para los peatones, considerados usuarios vulnerables de la vía. El plazo previsto para la ejecución completa de las obras es de seis meses.

Tras el correspondiente estudio, el personal técnico del departamento foral de Infraestructuras y Desarrollo Territorial determinó que la mejor y más segura solución es un paso a distinto nivel, optando finalmente por la construcción de una pasarela atirantada con tablero metálico. Los accesos se realizarán mediante escaleras y ascensor, y estará ubicada en las proximidades del polígono, junto a las paradas de autobús que quedarán enfrentadas a ambos lados de la carretera.

