El Partido Popular pide que el peaje de la AP-8 sea «gratuito» para los residentes en Durango El concejal, Carlos García, insta al Ayuntamiento y la Diputación a que avancen hacia su «supresión definitiva o rebaja« en la autopista, además de solicitar el traslado del ídolo de Mikeldi desde Bilbao

La rectificación afecta únicamente a este punto, ya que la Diputación prevé una subida media del 3,5% en los peajes de la red viaria foral gestionada por Interbiak

Javier García Legorburu Durango Martes, 4 de noviembre 2025, 15:49

El portavoz del Partido Popular en el Ayuntamiento de Durango, Carlos García, ha reclamado la celebración «cuanto antes» de una reunión entre la alcaldesa, Mireia Elkoroiribe y la diputada general de Bizkaia, Elixabete Etxanobe para abordar la supresión o rebaja del peaje de la autopista, la mejora de la financiación municipal y el traslado del «Mikeldi» a Durango.

«Hay temas que no pueden seguir esperando. Ambas instituciones tienen que sentarse ya, porque estamos hablando de dinero que pagan los durangueses cada mes, de servicios que prestamos a toda la comarca y de un símbolo que toda la villa quiere recuperar», señala el edil popular.

Hay que recordar que La Diputación de Bizkaia anunció el pasado 24 de octubre que iba a subir, de media, un 3,5% las tarifas de los peajes en el territorio. Además, en el decreto que regula el asunto, había planteado terminar con la gratuidad en horario nocturno en la Supersur, en los túneles de Artxanda y en el tramo Iurreta-Abadiño de la AP-8. Finalmente, cambió parcialmente el paso. Mantiene la supresión de la gratuidad en la Supersur y los túneles de Artxanda, pero recula en el segmento Iurreta-Abadiño, que seguirá siendo gratis por la noche.

El edil denuncia que cada conductor de la villa pagará el año que viene cerca de 400 euros por utilizar la autopista hasta Bilbao, «una infraestructura totalmente amortizada y que, sin embargo, sigue siendo la más cara por kilómetro».

«El cálculo es claro: son unos 33 euros al mes con la bonificación actual, es decir, 396 euros al año. Es un dineral y es injusto», ha subrayado, recordando que el tramo entre Galdakao y Durango tiene «un precio por kilómetro más alto que la Supersur o que los túneles de Artxanda», también de titularidad foral.

Por ello, plantea que el peaje sea «gratuito» al menos para los residentes en Durango y que, como paso intermedio, se iguale el precio por kilómetro al que pagan los bilbaínos o los usuarios de la margen izquierda. «Y, a medio plazo, avanzar hacia la supresión definitiva del peaje, dado que la infraestructura ya está pagada y su mantenimiento puede afrontarse con los impuestos que ya abonamos», declara

«No puede ser que el durangués pague más caro por ir a trabajar, estudiar o llevar a los niños que quien usa otras vías forales. Si la Diputación ha podido modular precios en la Supersur o Artxanda, también puede hacerlo aquí», ha afirmado.

El portavoz popular ha señalado también que la financiación del Ayuntamiento debe revisarse, porque los 26 millones de euros previstos para este año «no son suficientes» para una villa que actúa «como auténtica capital comarcal».

«Durango no es un municipio cualquiera: aquí está la cabecera de la Mancomunidad, el partido judicial, la Ertzaintza, la Guardia Civil, servicios públicos y privados, entidades financieras… Aquí viene gente de todo el Duranguesado, de la Bizkaia interior e incluso de parte de Gipuzkoa a hacer gestiones. Y eso tiene un coste que hoy asume Durango sin una compensación suficiente», ha explicado.

«La Diputación reparte con criterio de 'café para todos', pero Durango tiene una realidad distinta. Si prestamos más servicios que otros municipios de nuestro tamaño, tenemos que recibir más financiación. Es de justicia», ha insistido.

Por último, Carlos García ha recordado que el pleno de Durango aprobó por unanimidad el pasado año, a iniciativa del Partido Popular, el traslado del «Mikeldi» a Durango, y ha pedido que este asunto «se incluya en la reunión con la Diputación».

«No es un capricho, es un sentir unánime de la ciudadanía de Durango y un acuerdo político de todos los grupos. Cuando todas las fuerzas de un municipio dicen lo mismo, la institución foral tiene que escuchar», ha señalado. Además, tendió la mano al resto de grupos municipales para que la reunión con la Diputación se haga con una posición común de Durango.