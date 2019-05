LA FRASE «Parece que vivimos entre tinieblas» Jesica Ruiz apuesta por incidir en la educación de base para atajar la violencia de género. / E. C. Preocupada por la escasa iluminación, la candidata del PSE-EE en durango aspira a proporcionar viviendas de alquiler a la juventud y habilitar una residencia en el antiguo hospital de San Agustín YOLANDA RUIZ DURANGO. Lunes, 20 mayo 2019, 23:03

Jesica Ruiz celebró ayer su 35 cumpleaños de entrevista en entrevista. Pero se sentía en su salsa. La secretaria institucional del comité del PSE-EE enDurango está ilusionada con la oportunidad que le brinda el partido al que se afilió hace cerca de ocho años. Sabedora de que la actividad política municipal le obligará a renunciar por un tiempo a su trabajo, que asegura le apasiona, advierte que «lo tenía que probar. Soy de las que dicen que hay que arrepentirse de lo que has hecho».

- ¿Que le lleva a una investigadora del mundo sanitario a la política?

-Tras el batacazo de Zapatero, en 2011 la gente abandona el barco y yo apuesto por afiliarme al partido. Vengo de una familia de izquierdas, mis aitites son extremeños, pero al margen de los partidos. Siempre me gustó la política, de hecho quise estudiar Ciencias Políticas, pero eran los años duros y ser socialista no estaba muy bien visto. Mi familia no me animó y me decanté por las Ciencias Químicas y no me arrepiento.

- Casi ocho años después resulta elegida para liderar la candidatura en su pueblo, ¿como lo encaja?

- Con mucha ilusión y el apoyo de mi familia y de mi pareja. Internamente hacia falta un cambio. Mucho tiempo con la misma gente.

- ¿Es consciente de que al aceptarlo tenga que renunciar a un trabajo que asegura es muy bonito?

-Sí, porque mi trabajo me exige una dedicación exclusiva. De hecho, ahora he tenido que coger un mes de excedencia, sin sueldo,porque no se puede compatiblizar. Pero soy de las que digo que hay que arrepetirse de lo que has hecho y yo lo tenía que probar.

- ¿Como doctora en Químicas que opinión tiene de la calidad del aire que se respira en Durango?

-Hay que preocuparse pero no alarmarse. Hemos analizado los informes y en ellos se han detectado pequeñas partículas que pueden venir de cualquier parte. El benceno es cosa más seria. Pero si el límite está en 5, en la zona de Tabira ronda en torno al 1, en San Roke, un 2 y pico. El problema está focalizado en el transporte y las empresas. Hay que poner medidas correctoras y ayudarles. Tenemos un plan de movilidad para reducir el tráfico.

- ¿Detallenos el plan?

-Habilitar cinco parkings disuasorios para evitar que entren los cohes de muchas personas que vienen a trabajar a Durango. Apostamos también por terminar el bidegorri y fomentar el uso de la bicicleta.

- ¿Predica con el ejemplo?

-Sí. Yo me muevo en bicicleta por Durango.

-¿Y que le parece el entramado del bidegorri que atraviesa las calles y que tantas críticas suscita entre usuarios y transeúntes?

- Hay que señalizarlo mejor y concienciar a la ciudanía sobre su uso.

- ¿Qué otras carencias observa?

-La escasa iluminación de la villa. Vivo en Tabira, un barrio periférico, y parece que vivimos entre tinieblas. El parking disuasorio de San Roke da terror. Habrá que hacer algo?

- Con un perfil joven como el suyo, ¿cómo ve el sector desde dentro?

- De 13 a 18 años fatal. Hay que poner un programa de actividades para los fines de semana en Landako Gunea o abrir las piscinas por la noche.

- ¿Le ha tocado hacer frente al problema de la vivienda?

- A mí me toco un piso de San Fausto. Pero el 80% de la población joven demanda viviendas en alquiler. Tenemos que luchar para que salgan de sus casas y para que parejas separadas tengan una opción para encontrar un hogar.

- ¿Qué plan tiene para las personas mayores?

- Hay que promover un envejecimiento activo para las que se encuentran bien y propiciar un servicio de acompañamiento para aquellos que lo necesitan. Planteamos que antiguo hospital de San Agustín se transforme en una residencia, un centro de día y pisos tutelados, cediendo a una empresa su transformación y gestión.

- ¿En Igualdad y Acción Social su partido ha desarrollado una intensa labor, piensa seguir esta senda?

- Pocos peros le puedo poner a Pilar Ríos. Ha realizado un buen trabajo pero es preciso seguir incidiendo en el tema de la igualdad, que no sé que pasa en Durango con la violencia de género.

- ¿Y comó lo hará?

-Incidiendo en la educación de base.

- En su partido hay quien apuesta por un pacto de izquierdas o repetir con e PNV, ¿por cuál se inclina?

-No tengo problema en hablar con nadie. Otros igual tienen más problema a hablar conmigo. A día de hoy desde el partido no me ha hecho ninguna indicación. Es preciso sacar el mejor resultado y a partir de ahí ya ser verá.