La oposición pide un informe «exhaustivo» de la calidad del aire Protesta contra los malos olores en Durango. / M. D. Cuestiona el resultado de Lakua y reivindica al Ayuntamiento de Durango que encargue su estudio a una empresa independiente MANUELA DÍAZ DURANGO. Martes, 10 julio 2018, 02:00

La oposición de Durango considera que el informe sobre la calidad del aire ha llegado tarde y mal. Después de seis meses de espera EH Bildu y Herriaren Eskubidea coinciden en solicitar un estudio pormenorizado y exhaustivo a una empresa independiente. El elaborado por el Gobierno vasco revelaba el pasado viernes que la calidad del aire no es solo buena sino que ha mejorado en los últimos años. Herriaren Eskubidea considera que se debe realizar un estudio «serio, exhaustivo y veraz» porque el que se acaba de presentar deja sobre la mesa muchos interrogantes y apenas aporta información a la que dio a conocer la viceconsejera de Medio Ambiente hace seis meses en Durango. «No podemos conformarnos con estar mejor que antes, pasar de una calidad del aire malísima a muy mala es 'mejorar' pero nuestra salud sigue sometida a altos niveles y peligrosos de contaminación», criticaron.

En cuanto a las fuertes rachas de mal olor que azotaban a Durango hace un año y que, además de provocar «irritación de garganta, nariz y ojos», movilizaron a la sociedad para pedir respuestas y soluciones, lamentan que se haya intentado llamar a la calma culpabilizando a la empresa papelera de Iurreta cuando las denuncias comenzaron en junio y la avería en esta firma se registró en septiembre.

La plataforma avalada por Podemos volvió a poner en duda el funcionamiento del sistema de medición, pese a que hace unos meses el consejero de Medio Ambiente, Planificación Territorial y Vivienda, Iñaki Arriola, aseguraba que la red de medidores era «fiable». «La razón principal de esta red debe de ser la de informar en tiempo real de las sustancias que hay en el aire que respiramos, para poner las medidas necesarias para proteger nuestra salud en caso de contaminación. Y esto no se está produciendo. Se informa tarde y mal, no se miden muchos contaminantes, faltan hasta un tercio de los datos y no hay medidas para proteger a la ciudadanía en caso de ser necesario», apuntaron.

Tanto Herriaren Eskubidea como EH Bildu criticaron que hayan tenido que esperar dos semanas para recibir el informe. Y entre las dudas que les genera afirman que no se haya informado sobre las sustancias y concentraciones a las que Durango se expuso durante el pasado verano y sus consecuencias, así como al hecho de que apenas haya datos de compuestos orgánicos volátiles. «Informan de que la media anual de partículas en suspensión PM2,5 -las más dañinas para la salud- ha descendido a 10 microgramos, pero según los datos validados y publicados en la web del Gobierno vasco, la media fue de 12,17 microgramos», critican.

«Importante y preocupante»

Para EH Bildu, el resultado era de esperar. En su opinión, el equipo de gobierno -PNV y PSE» no se ha preocupado en exceso por el tema y lo han gestionado «tarde y mal», ignorando las quejas ciudadanas. Pese a que el ejecutivo «diga que todo está bien», aseguran que «últimamente hemos sufrido unos olores que antes no teníamos».

Desde EH Bildu consideran que la «dejadez y mala gestión del equipo de gobierno es muy peligrosa, porque es la salud de la gente la que está en juego». Y es por ello por lo que invitan al ejecutivo a seguir investigando la calidad del aire que se respira en Durango de una manera «específica, completa e independiente».

En este sentido, les invitan a seguir los pasos tomados en otras instituciones en las que gobierna la coalición soberanista, como la Mancomunidad, donde se realizará un análisis del aire el próximo otoño, o en Elorrio, donde se hizo un estudio y se impusieron medidas en empresas y fábricas de la localidad.

A su juicio, la calidad del aire que respiramos es «importante y preocupante» y en esta ocasión no casa con la «dejadez» del equipo de gobierno de Durango. «Hay que actuar, dejando de lado la autocomplacencia, que solo va en nuestra contra», señalaron en un comunicado.