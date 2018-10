PÁDEL Oihane Larraskitu y Virginia Gainzarain ganan el torneo de San Fausto Foto de familia de las personas que han resultado premiadas y de quienes han colaborado en el torneo de pádel de San Fausto. / Y. RUIZ En categoría mixta se impusieron la navarra Nuria Tabernero y el durangués Gonzalo Barturen M. DÍAZ DURANGO. Martes, 23 octubre 2018, 02:00

Este fin de semana el pádel volvió a ser protagonista en Durango con las finales de la séptima edición del Torneo de pádel San Fausto que organiza el club Padelzaleak de la localidad. Con la victoria anticipada Ramón Roselló y Nerea Olano, en categoría masculina, por lesión y retirada de uno de los participantes, quedaban por cerrarse el resto de categorías. En uno de los partidos más disputados de la última jornada del torneo, Virginia Gainzarain y Oihane Larraskitu se impusieron a las duranguesas Sonia Merino y Elena Uribesalgo por 6-2, 5-7 y 6-0.

En categoría mixta, la navarra Nuria Tabernero, habitual con la selección de Navarra en los campeonatos de España mostró su superioridad, y junto al durangués Gonzalo Barturen ganaron en categoría mixta. Frente a ellos, unos habituales de las pistas de Arripausueta, los durangueses Oier Urigoitia y Nerea Barrenetxea a los que acabaron venciendo sin problemas por 6-0, 6-3. Precisamente Oier, presidente de Padelzaleak, sustituyó a Jon Azkarraga, que no pudo disputar la final por una lesión. En el partido de exhibición, ya que su retirada dio la victoria de manera matemática a Ramón Roselló y Nerea Olano, que disputó junto al elorriarra Iker Barrutieta vencieron por 6-4 y 6-3 a los que consiguieron el título de campeones. La pareja del Duranguesado luchó con ganas, mientras que Roselló y Olano, sabiéndose ganadores, no dieron el do de pecho.

En categoría masculina de segunda se hicieron con el trofeo Adrián Muñoz y Jokin Bernaola por 1-6, 7-6 y 6-4 en un partido muy disputado ante Markel Feijo y Unai Zubero. En la final de consolación se proclamaron vencedores Adrián Barturen y Luis Iturrioz por 6-2 y 6-4 ante Ion Membrillera y Jordi Costa. En los premios de consolación de primera la victoria fue para Igor Ampudia y David González, quienes ganaron a Gorka Merino y Jon Etxebarria por 6-1 y 6-3.

En categoría femenina de consolación, Edurne Gaztelu y Ane Txerturdi se impusieron por 6-4 y 6-4 a Tamara Lleida y Nerea Sánchez. En la modalidad mixta la victoria fue a manos de los hermanos Sonia y Alvaro Merino. Derrotaron por 6-4 y 6-1 a Tamara Lleida y Mikel del Arco.

En categoría de 8 a 11 años vencieron Danel Otxoa y Martín Urien, mientras que entre 12 y 15 años se impuso Xabier Arredondo y Danel Buendía que ganaron con rotundidad por un 1-6 y 2-6 a Kimetz Lejarza y Paúl de Arriba. En sus finales de consolación ganaron Telmo Unamuno y Kaiet Amezua e Iñigo Barrenetxea e Ibon Presno, respectivamente.