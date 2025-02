Varios jóvenes ocupan una vivienda en Durango y causan importantes destrozos

Javier García Legorburu DURANGO Jueves, 27 de febrero 2025, 17:32 | Actualizado 17:44h. Comenta Compartir

La calle Mikeldi de Durango se ha visto alterada desde hace dos semanas por la ocupación del primer piso de un bloque, situado encima de una clínica ginecológica, en el número 13. Desde el centro sanitario indicaron que al menos cuatro individuos subieron por los andamios de la obra que cubren la fachada y se adentraron en el inmueble vacío. En los últimos días, al parecer, más varones se han introducido en el interior. Además, los destrozos realizados provocaron una inundación y las humedades ocasionadas dañaron a la clínica.

Una vecina explicó ayer a ELCORREO que vio a unos agentes de la Ertzaintza personarse en el edificio hace una semana. Otro residente confirmó los hechos. «La han ocupado, viven unos cuantos. Recientemente vino la Policía y la propia propietaria. Que todo el mundo tenga derechos menos los dueños yo no lo entiendo muy bien. Si no lo detienen, vendrán veinte individuos más, no tengo ninguna duda. Son todos chicos jóvenes», explicaba.

Del mismo modo, mostraba su indignación acerca del destrozo ocasionado. «Para los gastos que acarrea el destrozo... y encima no se harán cargo de ellos. Eso seguro, incluso han forzado la puerta del portal y la han roto», confesaba, antes de apuntar que la casa llevaba vacía «tiempo». Otros residentes situado junto a este inmueble también eran conocedores de la ocupación, pero prefirieron no hacer más declaraciones. Este periódico se puso en contacto con la Ertzaintza e indicaron que «necesita una autorización judicial» para poder intervenir ante tales situaciones.

Segundo caso en días

El edificio, compuesto por decenas de viviendas está pasando por una rehabilitación en la fachada y una gran cantidad de obreros trabajan durante todo el día en estas obras de una zona compuesta por un área verde y que cuenta con una escultura del ídolo de Mikeldi.

Lo cierto es que no es la primera ocupación registrada en la localidad. Y es que hace tan solo unos días el barrio Aramotz sufrió la ocupación de una vivienda, ubicada en la planta baja del número 8. Los hechos comenzaron el pasado domingo cuando una vecina observó movimientos sospechosos en el portal y decidió llamar a la Policía Municipal. «Bajaba a sacar a pasear a mi perro y escuché que estaban empujando la puerta del bajo. Me llamó la atención, porque no me sonaba que vivía nadie y llamé a las autoridades», explicó la mujer, que al igual que el resto de los habitantes del bloque prefirió mantenerse en el anonimato por miedo. Finalmente, al día siguiente, la Policía Municipal y Ertzaintza detuvieron a cuatro personas, se procedió a la desocupación del piso y se restituyó la vicienda a su propietaria. También se cambió el bombín de la puerta por seguridad.

