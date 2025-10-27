Las obras del socavón de la calle San Miguel de Amorebieta entran en su fase decisiva Finalizada la excavación, la obra continúa ahora con la estabilización del terreno y el acondicionamiento del entorno

Leire Merino Amorebieta Lunes, 27 de octubre 2025, 17:31 Comenta Compartir

La obra de reparación del socavón registrado en el barrio de San Miguel avanza a buen ritmo y según los plazos previstos. El proyecto ha entrado ya en una de sus fases más decisivas con la colocación de los grandes cajones de hormigón prefabricados que conformarán el nuevo canal de paso del arroyo San Martín, origen del hundimiento tras las fuertes lluvias del pasado invierno.

Estas estructuras, similares a grandes túneles modulares, permitirán triplicar la capacidad hidráulica del cauce respecto a la instalación anterior, reduciendo así de forma notable el riesgo de futuras inundaciones en puntos sensibles como la zona de Gane. Además, su fabricación previa en taller ha permitido acortar los tiempos de ejecución y optimizar recursos en una intervención de elevada complejidad técnica.

Las labores, que se desarrollan sin incidencias destacables, continuarán en las próximas semanas con el relleno lateral y superior de los cajones. Una vez finalizada esta tarea, se procederá a la colocación de escolleras —estructuras de piedra que sirven para estabilizar el terreno— en los extremos a fin de adaptar el cauce, y finalmente a la reposición de los servicios urbanos y la pavimentación de la calle.

Hasta el momento ya se ha ejecutado la excavación del tramo afectado, el desvío provisional del arroyo y redes municipales y la instalación de una estructura metálica auxiliar a fin de garantizar el servicio de telecomunicaciones. Desde el Ayuntamiento subrayan que «el objetivo es finalizar las obras a finales de año» y que el resultado será «una infraestructura renovada y mucho más segura». El Consistorio ha agradecido nuevamente la paciencia mostrada por los vecinos y recuerda que, por motivos de seguridad, «la zona continuará cerrada al tráfico rodado y a los peatones hasta la conclusión total de los trabajos».

Paradas alternativas

Con el fin de minimizar el impacto de las obras en la movilidad, el Ayuntamiento mantiene operativa la ruta alternativa por la calle Nafarroa, que garantiza el acceso a los barrios de Jauregizahar, Gane, Andrandi y Legarrebi. Las paradas provisionales de las líneas 3911 y 3912 de Bizkaibus, reubicadas en marzo a causa de los trabajos, continúan funcionando en las mismas ubicaciones. En dirección a Durango, la parada situada junto al pump track sigue detrás del bar Alambique, y la que estaba frente al ambulatorio continúa operando al lado del bolatokide Gure Kirolak. En sentido Bilbao, la parada frente al ambulatorio permanece cerca del bar Saltxa, mientras que la que se encontraba delante del Centro Médico Gane sigue instalada en la rotonda de entrada al municipio.