Nuevos cursos para mayores en Durango con la ampliación al barrio de Tabira El programa ofrecerá atención psicosocial y se mantendrá en zonas como Aramotz, San Fausto, Centro y Madalena

Javier García Legorburu DURANGO Lunes, 8 de septiembre 2025, 18:07 Comenta Compartir

Durango ha lanzado la nueva oferta de cursos para mayores correspondiente a este ejercicio académico. Destaca una ampliación significativa en el número de plazas y la incorporación del barrio de Tabira, en concreto, a la programación en atención psicosocial bajo el título 'talleres en los barrios' con el fin de acercar los servicios a toda la población mayor del municipio.

La propuesta formativa de envejecimiento activo incluye una variedad de 17 talleres, se mantienen aquellos que tienen gran demanda, entre los que destacan actividades relacionadas con la psicomotricidad, el entrenamiento de la memoria, el bienestar emocional, la prevención de caídas y la mejora del control postural. También se ofrecerán cursos de informática básica, uso de smartphones y tabletas e iniciativas de ocio y recreación como teatro y ajedrez. El proceso de preinscripción estará abierto hasta el 22 de septiembre.

Además, se ha incluido un enfoque especial en el desarrollo de la autonomía y la autoestima de los mayores, con talleres como «Vivir con autoconfianza y seguridad» y «¿Qué es la felicidad?», que buscan ofrecer herramientas prácticas para mejorar el bienestar integral de las y los participantes.

Además de la ampliación de plazas (535 este curso respecto a las 506 del año pasado), se ha aumentado el número de grupos y sesiones, asegurando que más personas puedan participar en las actividades. La oferta incluye 5,7% más de plazas en comparación con el curso anterior y un total de 738 sesiones distribuidas en diferentes horarios adaptados a las necesidades de los participantes.

Las personas interesadas podrán formalizar su matrícula entre el 29 de septiembre y el 3 de octubre. Los cursos estarán disponibles para los mayores de 65 años, aunque aquellos mayores de 75 años tendrán prioridad para acceder a las plazas. Los interesados podrán realizar la preinscripción a través de la sede electrónica del Ayuntamiento de Durango o presencialmente en el Centro de Personas Mayores.

El programa «Talleres de los barrios» ofrece una serie de talleres de atención psicosocial que se llevarán a cabo en diversos barrios de Durango, con el fin de acercar los servicios a toda la población mayor del municipio. Este año, se ha ampliado la oferta con la incorporación de Tabira, un barrio que se suma a los ya existentes de Aramotz, San Fausto, centro y Madalena.

