El nuevo centro de acogida para migrantes estará en Berriz Migrantes subsaharianos en Euskadi. Permitirá una estancia de entre 15 y 20 días a mujeres con hijos, embarazadas y enfermos LUIS LÓPEZ Lunes, 3 septiembre 2018, 14:34

El Gobierno vasco ha decidido que el futuro centro de acogida para migrantes especialmente vulnerables estará en Berriz. En estos momentos, las administraciones, con la gestión de Cruz Roja, están ofreciendo un total de 213 plazas para aquellas personas que pasan por Euskadi en su trayecto migratorio hacia el centro de Europa. Los recursos están en las tres capitales vasca e Irún.

Sin embargo, la estancia máxima en estos centros es de entre tres y cinco días, por lo que resulta insuficiente a parte de las personas que tienen intención de continuar viaje pero no pueden hacerlo con tanta rapidez. Por eso, desde hace semanas se está pensando en facilitar un nuevo recurso que no sólo permitirá la estancia entre 15 y 20 días, sino que también ofrecerá unos servicios más integrales (no sólo alojamiento y cena).

El perfil del usuario será «una mujer con menores a su cargo, o sola, y personas convalecientes», explica la viceconsejera de Políticas Sociales del Gobierno vasco, Lide Amilibia. En este momento, en Berriz «ya existe un recurso que reúne las características» necesarias, y «en breve» se va a prestar el nuevo servicio.