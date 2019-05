LAS CLAVES «Necesito el contacto de la gente y apuesto por un gobierno abierto» Elkoroiribe apuesta por llegar a acuerdos con el resto de partidos «en beneficio de todo Durango» . / M. DÍAZ Mireia Elkoroiribe es la nueva cara del grupo jeltzale,que aspira a abrir las puertas del Consistorio y tomar el testigo de Aitziber Irigoras, que gobierna junto con PSE MANUELA DÍAZ DURANGO. Jueves, 23 mayo 2019, 23:55

La jeltzale Mireia Elkorioribe (Durango, 1975) lleva los últimos doce años trabajando en los departamentos de Salud y Transportes del Gobierno vasco. Su candidatura a la Alcaldía busca acabar con la «parálisis» en la que asegura está sumergido el municipio y «avanzar»hacia una villa líder.

-¿De dónde le llega la vena política?

-De mi amama. Ha sido la única en la familia con interés por la política. La recuerdo viendo los debates de Garaikoetxea y Ardanza y de acompañarla a votar, siempre con la papeleta del PNV. Luego fue un cúmulo de circunstancias. Entré en ETS, me afilié al PNV y Nuria López de Guereñu, entonces consejera de Transporte, me dio la oportunidad de ocupar un cargo político como directora de Transportes. Me pilló en un momento difícil, con un niño de poco más de un año y embarazada. Nuria me animó, me dijo: «Sé lo que es eso, yo he podido y sé que tú también».

- ¿Porque es difícil la conciliación?

- No es fácil porque queremos hacerlo todo. En mi caso, decidí dar el paso. Después de dar a luz cogí las seis semanas de rigor y mi marido la otra parte. Creo que ese es el mejor ejemplo de pelear por la igualdad de oportunidades. También es cierto que hay momentos de bajón, tanto físico como moral, de estar en una reunión y que te dé un subidón de leche. No es fácil, pero en mi caso siempre he contado con la ayuda incondicional de mi marido, porque sin él muchas de las cosas que he hecho no hubiera sido posible.

- Y ahora al Ayuntamiento. Un reto más.

- Lo afronto con muchísimo respeto, muy consciente de lo que supone, pero también con mucha ilusión.

- ¿Le han dado algún consejo Aitziber Irigoras con dos legislaturas y media a sus espaldas?

- Me han dado varios consejos. Me quedo con el que sea yo misma, que intente hacerlo lo mejor y más global que pueda y que siempre tenga la conciencia tranquila.

- ¿Se presentan como un cambio?

- No somos un cambio. Somos el PNV, la misma gestión con garantía del PNV. Pero cada uno tenemos un estilo. Yo soy una persona cercana, que necesito el contacto con la gente y que apuesto por el gobierno abierto. De hecho, he participado en la elaboración del Libro Blanco de Participación Ciudadana del Gobierno vasco.

- ¿Puertas abiertas?

- Sí cercanía, que se nos vea como personas normales que vamos a trabajar a tope por mejorar Durango desde la transparencia y rendición de cuentas. Durante el año y medio que llevamos reuniéndonosen Durango Helburu hemos conocido a gente muy interesante. El activarles es una maravilla porque hay expertos en muchas materias.

- Un equipo con caras nuevas y juveniles, como la de Malen Urkullu, hija del lehendakari. ¿Un fichaje de futuro?

- Todos son de cara al presente, y algunos por su juventud, de cara al futuro.

«Salir de la bronca»

- También son nuevas las otras cuatro candidatas. ¿Necesita otros aires la política municipal?

-En todos los ámbitos es bueno que haya cambios. Hace falta renovación, nuevas ideas. Además, en los últimos años se ha generado cierta crispación en los plenos que espero dejemos atrás, que podamos debatir, entendernos y llegar a acuerdos en beneficio de todo Durango.

- ¿Cómo ve Durango?

- Es un municipio maravilloso para vivir por su ubicación estratégica, rodeado de un paraje natural espectacular. En las últimas décadas ha mejorado muchísimo. Estamos en desempleo en 8,7, con una Renta per Cápita media superior a la de Bizkaia y Euskadi, y niveles de delincuencia muy inferiores. Tenemos todo, y además un comercio interesante que queremos potenciar, una agenda cultural superinteresante, unas instalaciones deportivas que ya quisieran muchos, y además oportunidades de mejora. Tenemos 60.000 metros cuadrados en el centro todavía para abordar.

- Un solar que ha centrado el debate político estas elecciones y que marcará el principio de la legislatura con la consulta.

- Llevaremos a cabo la consulta con todas las garantías jurídicas en el plazo establecido -entre tres meses y un año- ofreciendo toda la información para que sepan las consecuencias y a que aboca cada una de las alternativas. Nuestra apuesta pasa por una alternativa viable y acordada con el Gobierno vasco, que es dueño de esos terrenos y no podemos tomar una decisión unilateral.

- Un proyecto que ha estado sobre la mesa demasiado tiempo.

- Tenemos que salir de la bronca, la confrontación. Queremos avanzar y la ciudadanía también. Por circunstancias, la crisis, se ha alargado más de lo que nos hubiera gustado. Ya ahora no ayuda que algunos partidos estén intentando paralizar el tema poniendo sobre la mesa alternativas que no son viables.

- ¿Cuál sería un buen resultado en las próximas eleciones?

- Entre 8 y 9 concejales

- ¿Cuál sería una de las primera medidas que llevaría a cabo como alcaldesa?

- Preparar el programa de gobierno y la estrategia de cómo hacer las cosas. También abordaremos la plaza del mercado y la iluminación.