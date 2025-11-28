Leire Merino Amorebieta Viernes, 28 de noviembre 2025, 17:01 Comenta Compartir

La Navidad arrancará el 5 de diciembre en Amorebieta con el encendido oficial de las luces a las 18.00 horas en Herriko Plaza. A este acto le seguirán una chocolatada y la música del coro de Zubiar Musika Eskola y Triki Piu. Asimismo, las próximas cuatro semanas estarán repletas de propuestas y un alumbrado renovado, que incorpora un árbol de mayor tamaño que en años anteriores y la decoración, por primera vez, de los balcones laterales de la plaza. Del mismo modo, se han colocado nuevos elementos LED en puntos como Kaitana, Enrike Renteria y el parque Zelaieta, donde se instalará una bola esférica pensada para el público infantil.

La programación de este año incluirá talleres, cuentacuentos, tren txu-txu, teatro familiar, cine, conciertos, villancicos, pruebas deportivas y el mercado navideño, además del programa Gazte Gabonak. Otra de las iniciativas destacadas será la celebración del centenario de la Sociedad Deportiva Amorebieta (SDA), que ofrecerá la proyección gratuita del documental ¡Aupa Azules! del 12 al 14. No faltarán las citas más esperadas: el desfile de Olentzero y Mari Domingi el día 24 y la cabalgata de los Reyes Magos el 5 de enero.