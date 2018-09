Navarro asegura que el centro de Zelaieta será peatonal para mayo El alcalde atribuye la demora del inicio de las obras a la «lentitud de los trámites administrativos y burocráticos» NAHIKARI CAYADO ABADIÑO. Miércoles, 26 septiembre 2018, 02:00

La peatonalización del barrio abadiñarra de Zelaieta enzarzó en un cruce de acusaciones entre el equipo de gobierno, formado por Abadiñoko Independienteak y PNV, y EH Bildu. Ante las críticas de la oposición por el mal estado en que se encuentran algunas calles, el alcalde aseguró que la zona se convertirá en peatonal para el mes de mayo. Atribuyó a la lentitud de los trámites administrativos y burocráticos que aún no se hayan iniciado las obras, que comprenden la transformación del Ferialeku y el centro del casco urbano.

Desde EH Bildu reprocharon al equipo de gobierno que «no cumplís con la ley al contar con aceras de entre 1.50 y 1.80 metros como marca la ley. ¿Quién es el delincuente aquí?», espeto Urrutia, «Los que no cumplís con la ley y parecéis delincuentes sois vosotros, que pintarrajeáis las calles cuando sabéis que no se puede hacer», reprochó el alcalde, José Luis Navarro, ante las marcas impresas sobre el asfalto para determinar las zonas «no-accesibles». «Utilizamos pintura homologada, que no resbala y que no hace ningún mal», defendió Urrutia.

El portavoz de la coalición se quejó de que el equipo del gobierno lleva «muchísimo tiempo» sin hacer nada, pero de cara a las elecciones va a destinar un millón de euros a reparar el entorno del Ferialeku, mientras que el resto del barrio se quedará igual. «Vuestra mayor frustración será ver que cumpliremos con lo dicho hasta ahora antes del mes de mayo», refiriéndose a la peatonalización de Zelaieta, a las obras del Ferialeku y al cambio de césped del campo de futbol, que se procurará tenerlo lista para finales de año.

«No lo estamos haciendo ahora porque lleguen las elecciones, lo hacemos porque forma parte de nuestro programa electoral», aclaró el regidor.