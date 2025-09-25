Naturaleza, montaña y amistad en Iurreta La Mendi Martxa, impulsada por Zaldai Mendi Taldea, se volverá a celebrar el sábado con tres recorridos pensados para todos los públicos

En Iurreta, para muchos las fiestas no empiezan con el chupinazo. Lo hacen un poco antes, con una cita que en quince años se ha convertido en tradición: la Mendi Martxa. Un evento organizado por Zaldai Mendi Taldea, que este sábado a las 8.30 horas reunirá a centenares de participantes de todas las edades y que sirve de punto de arranque a las celebraciones de San Miguel.

La primera edición se celebró en 2010. Desde entonces, la propuesta ha crecido en itinerarios, voluntarios y asistentes. «En la quinta convocatoria llegamos a 800 inscritos. Este año, con la incorporación de la txikimartxa, ya rozamos los 700 apuntados, y eso puede subir», apunta Erlantz Zaldunbide, uno de los organizadores.

La asociación organizadora nació con el objetivo de acercar los montes al pueblo y ofrecer un espacio abierto a todos. Sus raíces se remontan al antiguo gaztetxe Abadetxea, en el que un grupo de jóvenes impulsó actividades de montaña y levantó un rocódromo. Tras el incendio del edificio en 2006, el proyecto se retomó en 2010 con la organización de la primera Mendi Martxa.

El itinerario de la marcha ha variado con los años. Si al principio se llegaron a hacer rutas de hasta 43 kilómetros, a día de hoy se centra en recorridos más asequibles, con salida hacia el Parque Natural de Urkiola y, en los últimos años, hacia Aramotz. «Es un entorno espectacular, poco conocido y algo castigado, donde es fácil perderse. Nos parecía interesante darlo a conocer», explica Zaldunbide. El acto cuenta con tres modalidades: corta (14 km), larga (24 km) y la txikimartxa (4 km), para que los más pequeños participen con sus familias. «La acogida en el colegio está siendo muy buena. Nos ilusiona, porque son el futuro», asegura Zaldunbide.

Aunque el club lo gestionan cinco personas, cuando llega la fecha del evento, el personal activo se multiplica. «Contamos con una red de ayudantes impresionante. No tenemos que ir a buscarlos, son ellos los que se ofrecen: uno se encarga del avituallamiento, otro del control de paso… Sin esa ayuda sería imposible», subraya. Asimismo, la asociación no se limita a la actividad anual. En los últimos años se han llevado a cabo trabajos de reforestación, colocación de buzones en cumbres y caminatas a fin de conocer los mojones del municipio. «Siempre miramos hacia adelante, pero también hacia atrás. Queremos que la juventud se enganche. Llevamos ya tres generaciones de padres implicados y la idea es que esto no se pierda».

Más allá del esfuerzo organizativo, lo que queda cada año es el ambiente. La marcha arranca con un desayuno, concluye con un lunch en la plaza y se convierte en un punto de encuentro entre vecinos y visitantes. «Lo que más me gusta es la atmósfera familiar que se respira, la gente que viene de fuera y descubre lo mejor de Iurreta. Se van con una camiseta y con una sonrisa. Eso compensa los dolores de cabeza de las semanas previas», reconoce Zaldunbide.

