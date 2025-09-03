El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

La festividad comenzará con el alza del tradicional txopo A.U

Música y concursos para celebrar las fiestas del barrio Muntsaratz de Abadiño

Desde este viernes hasta el domingo la localidad contará con un programa diseñado para todos los públicos

Leire Merino

Leire Merino

Abadiño

Miércoles, 3 de septiembre 2025, 16:45

El barrio abadiñarra de Muntsaratz celebrará sus fiestas desde este viernes hasta el domingo con un variado programa diseñado para todos los públicos. La festividad comenzará con el alza del tradicional txopo a las 19.00 horas, seguida de la actuación del grupo de danzas Talde Batuak y el campeonato de rana. Después, tendrá lugar el Lokaletik At Fest V (19.45 horas), con las actuaciones de varios grupos musicales. El día terminará con una macrodiscoteca a manos de Sound 4, que empezará las 20.00 horas.

El sábado será un día cargado de actividades. Por la mañana habrá hinchables y talleres (12.00 horas), además de herri kirolak (13.00 horas), con la participación de deportistas como Izadi Agirre, Haritz Aranguren, Malen Barrenetxea y Mikel Agirre. También se celebrará el concurso de paellas (14.00 horas), amenizado por el músico J.M. Atlantida. Por la tarde será el turno del concurso de tortillas (19.30 horas) y, ya por la noche, la romería de Akerbeltz (22.00 horas) y la música de DJ Mo (01.00 horas) pondrán el ritmo hasta la madrugada.

La programación culminará el domingo con una feria de segunda mano (11.00 horas), talleres y juegos de madera (12.00 horas) y el espectáculo familiar 'Ardatzak' de Zirkozaurre (16.30 horas), que pondrá el punto final a un fin de semana repleto de ambiente festivo y participación vecinal.

