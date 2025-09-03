El mundo del caballo vuelve a Zaldibar con exhibiciones, pruebas y comida popular El barrio de Olazar acogerá el 13 de septiembre una nueva edición del Zaldi Eguna, que incluye paseos en ponis para los niños

El próximo sábado 13 de septiembre, Zaldibar celebrará una nueva edición del Zaldi Eguna, una jornada dedicada al mundo del caballo que tendrá lugar en el barrio de Olazar. El evento está organizado por Zaldiwest, un grupo de aficionados locales a la equitación y a la doma de estilo western, que desde hace años impulsa esta cita con el apoyo del Ayuntamiento.

La programación arrancará a las 9.00 horas con la recepción de caballos y una degustación de café, antes de la tradicional marcha ecuestre. «Haremos una ruta de 10 km por los montes de la localidad, con una parada para almorzar», explica Ismael Cristóbal, uno de los organizadores. El itinerario concluirá a las 13.30 horas, y acto seguido se llevará a cabo una comida popular. Por su parte, los más pequeños tendrán su espacio con paseos en poni entre las 12.00 y las 14.00 horas.

Por la tarde, la atención se centrará en los concursos de Ranch Trail. «Se trata de una disciplina que se basa en el trabajo que se hace en un rancho. En otras palabras, son ejercicios que hacen el jinete y el animal a través de recorridos con obstáculos», aclara Cristóbal. A las 16.00 horas se disputará la categoría Novices, dirigida a jinetes con menos experiencia, mientras que a las 18.00 horas llegará el turno de la modalidad Open, pensada para participantes más experimentados. Finalmente, la celebración terminará con una entrega de premios a las 20.00 horas.

La inscripción cuesta 15 euros, con derecho a almuerzo y comida, y 25 euros en el caso del Ranch Trail Open. El plazo para apuntarse finaliza el día 11 de este mes, siendo requisito que tanto caballo como jinete estén asegurados. Asimismo, desde la organización aseguran que su objetivo es «acercar este deporte a los asistentes, tratando de dejar a un lado los estereotipos que lo asocian únicamente con un ámbito de élite».