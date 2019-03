Multitudinaria manifestación en Durango para decidir el futuro de los terrenos del tren Cabeza de la manifestación a su paso por parte de los terrenos del tren liberados. / Y. R. La plataforma Erabaki agradece la respuesta de la ciudadanía y advierte que segirá trabajando para «conseguir la consulta y que se paralicen las obras» YOLANDA RUIZ DURANGO. Sábado, 30 marzo 2019, 08:41

Rafael Peñafiel y Ritxi Blanco formaron parte de la multitudinaria manifestación que ayer por la tarde recorrió las calles de Durango para reivindicar que sea la ciudadanía quien decida el futuro de los terrenos liberados con el soterramiento del trazado ferroviario. Con varias décadas de diferencia de edad, ambos ingenieros -el primero de ellos ya jubilado- mostraron su rechazo a la construcción de las cinco torres de viviendas, de 18 pisos de altura, que se contemplan dentro del proyecto de urbanización. «Es un horror visualmente y artísticamente, advertía el más veteranos.

Entre las miles de personas que apoyaron la protesta, convocada por la plataforma ciudadana Erabaki, se encontraban rostros populares, como los de los jóvenes actores Eneko Sagardoy y Mariano Estudillo, así como el de la televisiva Yolanda Alzola. Participaron también representantes de EH Bildu y Herriaren Eskubidea en la Corporación de Durango, así como del socialista Mauricio García, entre otras muchas personas de diferentes sectores y edades.

El joven ingeniero de Caminos, Puertos y Canales, Ritxi Blanco, insistía en la importancia de que la decisiónsobre el futuro proyecto urbanístico en los terrenos del tren recaíga sobre las personas que viven en la localdiad. «Lo que se haga va a repercutir en el futuro de Durango, no sólo a corto plazo sino a largo», matizaba este investigador y profesor en la Universidad de Cantabria. Entiende que las cinco torres previstas son un «proyecto caduco, que surgió durante la burbuja inmobilaria, pero ahora los retos de la sociedad son más verdes y sostenibles. Lo importante es preguntar a la ciudadanía lo que quiere».

En la misma línea se pronunciaba Rafael Peñafiel. Desde su prespectiva de artista calificaba de «aberrante» las cinco torres de viviendas. «Desde los montes de la zona solo sobresalen las torres de las iglesias. Durango no es Nueva York y tenemos sitio para extendernos en horizontal y no en vertical. Es absurdo construirlas cuando además no tenemos zonas verdes».

«No sigan dando la espalda»

Al igual que la mayoría de las personas que ayer se echaron a la calle para reivindicar que se convoque la consulta popular aprobada en pleno con el aval de más de 3.000 firmas. Peñafiel tiene claro que «entre todos lo podemos conseguir».

La marcha fue, tras las del 8-M, la más multitudinaria que se desarolla en los últimos años en Durango, junto con la que hace unos meses desarrollaron los pensionistas de la comarca en la villa. Tras partir del pórtico de Santa María a las siete de la tardey discurrir junto a los terrenos liberados tras el soterramiento del trazado ferroviario, concluyó casi una hora después en la plaza del Ayuntamiento.

Representantes de Erabaki agradecieron la respuesta ciudadana y aseguraron que seguirán trabajando para «conseguir la consulta popular y la paralización de las obras hasta que se realice. Pero para eso necesitamos el apoyo y la presión de todas vosotras, para que no sigan dando la espalda a la petición que el pueblo les hace».