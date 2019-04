Se movilizan contra la retirada de árboles en la plaza del Ferial de Abadiño «Destrozarán parte de nuestro patrimonio natural», advierte el sector de población contrario al proyecto urbanístico en Zelaieta NAHIKARI CAYADO DURANGO. Jueves, 11 abril 2019, 23:48

Un sector de población de Abadiño se muestra dispuesto a paralizar «el disparate» que se pretende llevar a cabo en Zelaieta con la retirada de árboles de la plaza del Ferial dentro del proyecto de urbanización en el centro de este barrio. «Destrozarán parte de nuestro patrimonio natural, siendo prostituido en el entorno de tal guisa que se convertiría en una mancha cementada semidesértica en la mitad del pueblo», advierte el colectivo que ha decidido emprender una recogida de firmas con intención de que se «replanteenel proyecto».

Más de medio centenar de personas acudieron al encuentro convocad por EH Bildu la tarde del martes para abordar el proyecto de peatonalización que conlleva la retirada de arbolado en Ferialeku.La cita, que contó con la presencia de Iñaki Usabel, que ejerció de técnico forestal hasta su jubilación, y Unzalu Salterain, en representación del sindicato EHNE, concluyó con la creción de una plataforma ciudadana para exigir al equipo de Gobierno que «se respeten los árboles que tan importantes son para nosotros». Tan solo unos pocos robles americanos se mantienen en el nuevo proyecto, que aboga por la eliminación del resto.

Algunas de las personas asistentes hicieron hincapié en la sorpresa que se llevaron cuando fueron a pedir explicaciones al Consistorio. «Me respondieron que están enfermos y que tienen las raíces podridas», expusieron en el encuentro. Usabel, sin embargo, enfatizó que «no tienen ningún problema. Ni siquiera están secos, no hay más que mirar a su corteza. Son árboles que tienen más de cien años de vida y no se debería cortar el ciclo de la naturaleza».

Contra la contaminación

En opinión de este técnico forestal, la mayoría del arbolado de Ferialeku son plataneros. «Ha habido técnicos que en ocasiones me han argumentado que están torcidos... ¿Y qué esperan? La naturaleza no es perfecta, pero eso no es síntoma de enfermedad», añadió Usabel. Reconoció que algunos de ellos tienen «un poco de hueco», pero este problema se solventa con un drenaje en un punto más bajo a través de un tubo y un poco de masilla. «Así podrían aguantar otros cien años más», esgrimió.

Su argumento fue corroborado por Salterain, quien apuntó que de ser cierto que están enfermos, debería de existir un informe, así como del seguimiento realizado. «Y no es el caso», subrayó.

Las personas asistentes lamentaron que la supresión de estos árboles condenará la zona de sombra los días de calor. Destacaron también que, «dada su capacidad de resiliencia, absorben el dióxido de carbono, lo que nos protege en cierta medida de la contaminación atmosférica que nos rodea», agregaron.

Usabel advirtió que el hormigón es «veneno para los árboles», «la naturaleza necesita respirar, por lo que las raíces salen para arriba», asintió. Es por ello que dejaron claro que «no estamos de acuerdo. Nos quieren cambiar el pueblo».