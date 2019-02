La moda natural desfila por Durango Berdeago Nature recibió 7.300 visitas el pasado fin de semana. / N. C. Sobre la pasarela que acogerá mañana Landako Gunea dentro de Berdeago Nature, que divulará hasta el domingo las alternativas en el mercado ecológico NAHIKARI CAYADO DURANGO. Viernes, 8 febrero 2019, 01:00

Tras el rotundo éxito de la feria Berdeago Energy durante el fin de semana pasado, que recibió la visita de 7.300 personas, el pabellón multiusos lega Berdeago Nature, que llenará el pabellón de Landako Gunea del rico aroma de la alimentación ecológica y el consumo responsable. Entre las novedades de este año destacan el desfile de moda sostenible, que apuesta por diseños confeccionados a base de materiales y tintes naturales, que se celebrará el sábado a las siete de la tarde, un 'showcooking' de la mano de Sukaldikas el domingo a las 12.45 horas y un taller de elaboración de pan con Ogiterapia.

Berdeago Nature llegó hace tres años, siguiendo a la exitosa iniciativa de Berdeago Energy, quese creó hace siete años para divulgar todas las novedades de eficiencia energética, movilidad sostenible y gestión de residuos. Según han dado a conocer sus organizadores, 600 personas se mostraron interesadas por tomar parte en las 22 charlas que se celebraron acerca del uso compartido del vehículo, los nuevos proyectos en gestión de materiales de construcción o la importancia del sol como fuente de energía, entre otros.

Este fin de semana, en cambio, le toca el turno a la gastronomía, al intercambio de sabores y a las alternativas verdes en torno a los productos ecológicos. Se prevé contar con 66 empresas distribuidas en 49 expositores centrados en salud y bienestar, hogar saludable, un desfile de moda, cosmética, alimentación ecológica, economía social y el tercer sector. Tal y como señalaron sus impulsores, Berdeago Nature será más que un simple escaparate de productos. Quien lo desee podrá comprar y compartir dudas.

Al igual que lo hizo durante el fin de semana anterior, la feria volverá a repartir su oferta en diversos espacios que dinamizarán las cinco jornadas en las que se desarrolla. Se trata del 'Gastro Gunea', zona de recreo en la que se puede degustar una variada oferta de las 'foodtrucks' en un espacio acondicionado con su particular estética de fardos y palés, así como de 'Hitz Berdea Gunea', donde se ofrecerán 38 charlas y mesas redondas para tratar asuntos relacionados con la sostenibilidad. Zirkulo Berdea Gunea permite experimentar, aprender y desarrollar los conocimientos mediante actividades lúdicas relacionadas con la energía, la reutilización y la ciencia, donde se realizarán actividades como yoga o dos showcookings.

Proyección de 'Dantza'

El espacio 'Film Berdea Gunea', albergará mañana la proyección de 'Dantza', dirigida por Telmo Esnal. Quienes acudan al Plateruena Kafe Antzokia también podrán disfrutar de la proyección del largometraje 'It's not only', un proyecto de Kepa Acero y Eva Díez sobre un programa de intercambio en Senegal, donde llevaron tablas de surf donadas para enseñarles a surfear. Al finalizar la proyección, el público podrá interactuar con los autores que contarán la experiencia vivida durante la grabación.

Por último, Berdeago 2019 cuenta con un nuevo espacio llamado 'Gune soziala' para el fomento de 'networking'. que ha tenido una gran acogida durante el primer fin de semana. En esta zona se han realizado actividades digitales y de realidad aumentada con el fin de dar un mayor protagonismo a las redes sociales.

Durangairea

La plataforma por la calidad del aire de Durangaldea, Durangairea, también se hace un huevo en esta gferia, donde mañana instalará una mesa informativa. El lunes, en colaboración con la ONG ecologista Greenpeace y Elorrixo Bizirik, ha organizado una sesión de cine-fórum en Durango para abordar el impacto que genera la quema del carbon. «Genera emisiones de CO2, convirtiéndolo en el principal causante del cambio climático», advierte Durangairea. Pinondo Etxea acogerá a las 19.30 horas la proyección del documental 'El lado oscuro del carbón'.