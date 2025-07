El metal y el rock volverán a sonar en Abadiño en la cuarta edición del Koba Live

Leire Merino Abadiño Lunes, 28 de julio 2025, 15:14 | Actualizado 15:19h. Comenta Compartir

El festival Koba Live celebrará su cuarta edición el sábado 20 de septiembre en las escuelas de Traña-Matiena, en Abadiño. La cita reunirá, una ... vez más, a destacadas bandas de metal y rock de Euskadi y del ámbito internacional. En el cartel figuran nombres como Eclipse, Wolfheart, Suicidal Angels, Before the Dawn, Ehun Kilo, The Electricalley, Asgarth y Moonshinersds. Las entradas ya se encuentran disponibles en la web oficial del acontecimiento por 40 euros. Con el respaldo del Ayuntamiento y el patrocinio de la cervecera La Salve, la organización busca consolidar este evento «a modo de referente del género en la comunidad autónoma», apostando por «una jornada de música de calidad y gran ambiente».

Rock

Abadiño